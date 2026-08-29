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Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta programı, UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi doğrultusunda güncellendi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 4. haftasında oynanacak iki karşılaşmanın programında değişikliğe gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hafta içi oynayacağı maçlar nedeniyle İstanbul Başakşehir FK-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarının tarihleri yeniden düzenlendi.

Buna göre Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan derbi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Başlık ResmiFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI DA DEĞİŞTİ

Programdaki bir diğer değişiklik ise İstanbul Başakşehir FK ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada yapıldı. Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü mücadele edecek olması nedeniyle İstanbul Başakşehir FK-Galatasaray karşılaşması 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'ye alındı.

TFF, değişikliklerin UEFA tarafından ilan edilen Şampiyonlar Ligi takvimi doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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