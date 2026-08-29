Gaziantep'teki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! Önce araçla ezdiler, sonra kurşun yağdırdılar

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybedip 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay anına ait kayıtlarda, otomobille gelen şahısların yolda yürüyen husumetlilerinin üzerine önce araç sürdüğü, ardından da inip acımasızca saldırdığı o dehşet anları saniye saniye yansırken; jandarma ekiplerinin kanlı pusunun faillerine yönelik yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şahinbey Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞahinbey

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