Ertuğrul Doğan, "istifa" diyen Fatih Tekke ile görüşmesini anlattı: Doğru olmadı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Macaristan'da Ferencvaros'a 4-0 mağlup olup UEFA Avrupa Ligi'ne havlu attıkları maç sonrası istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Fatih Tekke hakkında açıklama yaptı. "Doğru olmadı. Kendisiyle konuştuk. Kendisi de bunun yanlış olduğunun zaten farkında" diyen Doğan, Tekke ile herhangi bir problemlerinin olmadığını söyledi.

Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık faklı mağlubiyet sonrası UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'da maç sonu yaşanan Fatih Tekke krizine dair Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Fatih Tekke, Ferencvaros maçı sonrası objektiflere böyle yansıdı.

"OLAYLARA DAHA FARKLI BAKIYOR"

HT Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı, "Fatih Hoca, Trabzonlu ve Trabzonsporlu. Olaylara daha farklı bakıyor. Bir sürü kötü hakem kararı vardı ama her hâlükârda yenilmiş bulduk. Sayın Fatih Tekke de üzüntüsünden kaynaklı, bir anlık bir karar verdi" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan

"DUYGUSALLIĞINDAN KAYNAKLI BİR DURUM"

Ertuğrul Doğan, "Tabii doğru olmadı. Biz kendisiyle konuştuk. Kendisi de bunun yanlış olduğunun zaten farkında. Yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi tamamıyla duygusallığından, o mağlubiyeti kaldıramayışından kaynaklı bir durum. Değerli Trabzonsporlu kardeşlerim gönlünü ferah tutabilir, bizim aramızda herhangi bir şekilde en ufak bir problem yok" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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