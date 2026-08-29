Daha önce Meksika Körfezi'nin adını değiştirerek kriz çıkartan Trump, gözünü Kanada'ya da dikti. ABD Başkanı, attığı son imzayla 400 yıllık geçmişe sahip Ontario Gölü'nün resmi adını "Amerika Gölü" yapan kararnameyi yürürlüğe soktu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ABD sınırında bulunan Ontario Gölü’nün ABD’deki resmi kayıtlarda “Amerika Gölü” olarak adlandırılması yönünde karar aldı. Washington’ın attığı adım, iki ülke arasında devam eden ticaret geriliminin ortasında yeni bir diplomatik tartışmayı beraberinde getirdi.

Trump, Ontario Gölü’nün adının değiştirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. ABD yönetimi, kararın resmi kayıtlara geçirilmesi için İçişleri Bakanlığına 30 günlük süre tanıdı. İsim değişikliğinin ABD Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi'ne işlenmesi bekleniyor.

Trump’ın Ontario Gölü’ne ilişkin isim değişikliği gündemi, Kanada ile yaşanan ticaret anlaşmazlığının ardından yeniden gündeme geldi. İki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından ABD, yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe yüzde 50 oranında yeni gümrük vergisi getirdi. Kanada ise gelecek ay karşı tarifeleri devreye sokacağını açıkladı.

Trump imzayı attı! 400 yıllık gölün adını değiştirdi: Google Haritalar yine karışacak...

Trump, ticaret anlaşmazlığı devam ederken Ontario Gölü’nün ismini değiştirebileceğini sosyal medya paylaşımlarında birkaç kez dile getirmişti. Perşembe günü yaptığı açıklamada ise kararın yürürlüğe girdiğini ve yönetiminin isim değişikliği için gerekli resmi işlemleri tamamladığını söyledi.

KANADA’DAN SERT TEPKİ

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın kararına Ontario Gölü’nün tarihine dikkat çekerek karşı çıktı.

Carney, gölün adının 400 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu belirterek bu ismin Kanada Konfederasyonu’nun kuruluşundan ve ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nden daha eski olduğunu vurguladı.

Kanada Başbakanı, paylaşımında gölün adının değişmeyeceğini belirterek "Bu gölün adı bugün ve sonsuza kadar Ontario Gölü’dür" mesajını verdi.

Trump imzayı attı! 400 yıllık gölün adını değiştirdi: Google Haritalar yine karışacak...

TRUMP DAHA ÖNCE DE MEKSİKA KÖRFEZİ’NİN ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Trump 2025 yılında göreve başladığında benzer bir kararla Meksika Körfezinin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti. Meksika, uluslararası bir su kütlesinin adının tek bir ülke tarafından değiştirilemeyeceğini belirterek kararı reddetmişti.

Bu durum ayrıca teknoloji devi Google ile Meksika arasında hukuki bir anlaşmazlığa yol açtı. Google Haritalar uygulamasında ABD'deki kullanıcılar "Amerika Körfezi" adını görürken, Meksika'dakiler "Meksika Körfezi", diğer ülkelerdeki kullanıcılar ise "Meksika Körfezi (Amerika Körfezi)" ifadesini görüyor.

Beyaz Saray o dönemde Associated Press muhabirlerinin başkanlık etkinliklerine katılımını, ajansın haberlerinde "Amerika Körfezi" ismini kullanmayı reddetmesi nedeniyle engellemişti. AP'nin bu adıma karşı Trump yönetimine açtığı dava halen devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası