Denizlerde av yasağı salı günü kalkıyor. Palamut hareketliliği şimdiden yüz güldürüyor.

Denizlerde gırgırla avlanma yasağının 1 Eylül’de sona ermesine sayılı günler kala balıkçıların sezon hazırlıkları hız kazandı. Karadeniz’deki hareketlilik balıkçıların yüzünü güldürürken, yeni sezonda palamudun bol ve bereketli olması bekleniyor.

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Ağustos ortasından itibaren küçük teknelerle avlanarak tezgâhlarda yerini alan yerli palamudun tanesi 150 TL, iki tanesi 250 TL’den alıcı buluyor. Deniz levreği ve çipuranın tanesi ise 350 TL’den satışa sunuluyor.

Sezon açılıyor, Palamut vira bismillahı bekliyor! Denizlerde bolluk sinyali

Balıkçı Ali Çakıroğlu, erken görülen palamut bolluğunun çok umut verici olduğunu belirterek “Ağustos ortasında 250-300 gram civarında gelen palamut, zamanla 1 kilogram ağırlığa ulaşacak ve lezzeti daha da artacak. 1 Eylül’den itibaren yasağın kalkmasıyla çeşitliliğin daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

Sezon açılıyor, Palamut vira bismillahı bekliyor! Denizlerde bolluk sinyali

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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