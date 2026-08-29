Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Sezon açılıyor, Palamut vira bismillahı bekliyor! Denizlerde bolluk sinyali

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Sezon açılıyor, Palamut vira bismillahı bekliyor! Denizlerde bolluk sinyali

Denizlerde av yasağı salı günü kalkıyor. Palamut hareketliliği şimdiden yüz güldürüyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Denizlerde gırgırla avlanma yasağının 1 Eylül’de sona ermesine sayılı günler kala balıkçıların sezon hazırlıkları hız kazandı. Karadeniz’deki hareketlilik balıkçıların yüzünü güldürürken, yeni sezonda palamudun bol ve bereketli olması bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Bolluk fiyatlara yansıdı! Hamsi ile palamut arasında 6 kat fiyat farkı var
EKONOMİ

Bolluk fiyatlara yansıdı! Hamsi ile palamut arasında 6 kat fiyat farkı var

Ağustos ortasından itibaren küçük teknelerle avlanarak tezgâhlarda yerini alan yerli palamudun tanesi 150 TL, iki tanesi 250 TL’den alıcı buluyor. Deniz levreği ve çipuranın tanesi ise 350 TL’den satışa sunuluyor.

Sezon açılıyor, Palamut vira bismillahı bekliyor! Denizlerde bolluk sinyali
Başlık ResmiSezon açılıyor, Palamut vira bismillahı bekliyor! Denizlerde bolluk sinyali

Balıkçı Ali Çakıroğlu, erken görülen palamut bolluğunun çok umut verici olduğunu belirterek “Ağustos ortasında 250-300 gram civarında gelen palamut, zamanla 1 kilogram ağırlığa ulaşacak ve lezzeti daha da artacak. 1 Eylül’den itibaren yasağın kalkmasıyla çeşitliliğin daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

Sezon açılıyor, Palamut vira bismillahı bekliyor! Denizlerde bolluk sinyali
Başlık ResmiSezon açılıyor, Palamut vira bismillahı bekliyor! Denizlerde bolluk sinyali
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...
EVLER ALEVLERE TESLİM
EVLER ALEVLERE TESLİM
Fethiye'de korkutan yangın! Huzurevi tahliye edildi
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi belli oldu, ayrılığını duyurdu
ZEYTİNBURNU'NDA FELAKET GÜNÜ
ZEYTİNBURNU'NDA FELAKET GÜNÜ
Önce otobüs şimdi de tramvay kazası! Yaralılar var
"İTTİFAKLARI BÜYÜTMELİYİZ"
Erdoğan'dan bölgesel aktörlere siyonizm uyarısı
TALİSCA'DAN OLAY PAYLAŞIM!
TALİSCA'DAN OLAY PAYLAŞIM!
Fenerbahçe'den ayrılması gündemdeydi
19 YIL SONRA HAREKETE GEÇTİLER
19 YIL SONRA HAREKETE GEÇTİLER
İki çocukları da yüzde yüz engelli doğdu!
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
Ersoy şikayet etti, 4 kişi böyle yakalandı!
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
31 kişinin banka hesapları didik didik edilecek
"ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI"
Tekke'den istifa kararı sonrası ilk sözler
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
"FORVETLERE KÖK SÖKTÜRÜR"
Oppong'un eski teknik direktörü Erol Ateş iddialı
3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI!
3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI!
Dünyanın en genç kralı hayatını kaybetti
ÖNCELİK BELLİ OLDU
ÖNCELİK BELLİ OLDU
Warsh’dan Fed’in yol haritasına ilişkin kritik mesaj!
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İETT otobüsü site duvarına çarptı!
O ÜCRET ALINMAYACAK
O ÜCRET ALINMAYACAK
Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı!
İSTANBULKART VURGUNU!
İSTANBULKART VURGUNU!
25 TL ödeyeceklerdi, hesaplarından servet çıktı
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
AK Parti'den erken seçim tartışmalarına cevap
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Manifest'in menajeri Tolga Akış tutuklandı
"GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Depozitoda ‘güncel kira’ detayına dikkat! Sözleşmeye mutlaka yazdırın
Depozitoda ‘güncel kira’ detayına dikkat
Kaydet
Ekrem İmamoğlu'nun kitabına yasak! Basım, satış ve dağıtım durduruldu
Ekrem İmamoğlu'nun kitabına yasak
Kaydet
Alihan Kuriş soruşturmasında yeni dalga! 35 kişi tutuklandı
Alihan Kuriş soruşturmasında 35 tutuklama!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.