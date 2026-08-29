Depozitoda ‘güncel kira’ detayına dikkat! Sözleşmeye mutlaka yazdırın

Kira sözleşmelerinde küçük gibi görünen bir ayrıntı, taşınma sırasında kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirebiliyor. TEDB Başkanı Hakan Akçam, özellikle depozito konusunda hak kaybı yaşanmaması için sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Üniversite kayıtları ve tayin dönemiyle kiralık konutlara talep artarken, fiyatlar da sürekli yükseliyor. Emlak piyasasında hareketli bir dönemin başladığına ve en çok uyuşmazlığın depozito iadesinde yaşandığına dikkat çeken Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, kiracıların mağdur olmaması için kira sözleşmesinin depozito kısmına tutar yerine ‘kira bedeli’ ifadesinin yazılması gerektiğini vurguladı.

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Akçam, depozitonun miktar olarak Türk lirası cinsinden yazıldığında zamanla enflasyon karşısında eridiğini, ancak sözleşmeye bir veya iki ‘kira bedeli’ olarak işlendiğinde evin boşaltılması aşamasında güncel kira değeri üzerinden iade alınabileceğini kaydetti. Sözleşme sürecinde ev sahibiyle yüz yüze görüşülmesinin veya resmî vekaletname istenmesinin altını çizen Akçam, yasal kira artış oranlarının kontrata açıkça eklenmesi ve ödemelerin mutlaka banka üzerinden yapılması gerektiğini hatırlattı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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