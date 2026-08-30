Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Nepal'de inanılmaz kurtuluş! 6 yaşındaki kız 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Nepal'de meydana gelen sel felaketinde 6 yaşındaki Manisha Magar, günler sonra çamur ve enkazın altından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekiplerinin zayıf sesini fark ederek ulaştığı küçük kız, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaydet
a- | +A

Nepal'de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından sevindiren bir haber geldi.

Enkazın altından gelen zayıf sesi ilk anda bir kediye ait sanan kurtarma ekipleri, kazmaya başladıklarında küçük bir kız çocuğuyla karşılaştı.

ENKAZIN ALTINDAN CANLI ÇIKTI

Manisha Magar olduğu öğrenilen çocuk için ekipler zamanla yarıştı. Kurtarma çalışmasının yaklaşık iki saat sürdüğü ve küçük kızın enkazdan sağ çıkarıldığı sırada oldukça bitkin olduğu kaydedildi.

NDTV ise Manisha'nın 6 yaşında olduğunu ve sel felaketinden üç gün sonra kurtarıldığını yazdı. Habere göre küçük kız, Rasuwa'nın Timure köyünde kalın çamur ve enkaz tabakasının altında bulundu.

Kurtarma anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Nepal'de inanılmaz kurtuluş! 6 yaşındaki kız 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı
Başlık ResmiNepal'de inanılmaz kurtuluş! 6 yaşındaki kız 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı

ÖNCE SU, ARDINDAN PİRİNÇ SUYU VERDİLER

Enkazdan çıkarıldığında hayatta olmasına rağmen çok az tepki veren Manisha'nın acilen hastaneye ulaştırılması için helikopter istendi. Ancak bölgedeki kötü hava koşulları ve düşük görüş mesafesi hava yoluyla tahliyeye izin vermedi.

Kurtarma ekipleri bunun üzerine küçük kızı kendi kamplarına götürerek ilk müdahaleyi yaptı. Su verilen Manisha bir süre sonra kendine gelmeye başladı. Gücünü toplaması için küçük kıza haşlanmış pirinç suyu da verildi.

NDTV'ye göre Manisha'ya ilk tıbbi müdahale Timure'deki APF Sınır Karakolu'nda yapıldı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Katmandu'ya nakledilmesine karar verildi ancak hava şartları nedeniyle tahliye ertesi güne kaldı.

HELİKOPTERLE KATMANDU'YA GÖTÜRÜLDÜ

Hava koşullarının düzelmesinin ardından Manisha, cumartesi öğleden sonra helikopterle Katmandu'daki hastaneye götürüldü.

Küçük kızın tedavisi doktorların gözetiminde devam ederken sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi. NDTV, Manisha'nın yakınlarının bulunması için de çalışma yürütüldüğünü yazdı.

SEL RASUWA'YI HARİTADAN SİLDİ

Manisha'nın mucizevi kurtuluşu, Nepal'in en ağır sel felaketlerinden biriyle mücadele ettiği sırada yaşandı.

Rasuwa, felaketin en ağır vurduğu bölgelerden biri oldu. Sel suları yolları ve köprüleri yıktı, çok sayıda evi çamur ve enkaz altında bıraktı. Bölgede 500'den fazla iş yerinin bulunduğu bir pazarın da büyük ölçüde yok olduğu kaydedildi.

NDTV'nin son verilerine göre Nepal genelinde can kaybı 700'ü aşarken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
7 ÖLÜ, 23 KAYIP VAR!
7 ÖLÜ, 23 KAYIP VAR!
Girne'de 267 kişinin bulunduğu gemi alabora oldu
"HER ŞEY 20 DAKİKADA OLDU"
Faciadan kurtulan yolcular o anları anlattı
O ANLARI ANLATTI
O ANLARI ANLATTI
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama!
"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Diyarbakır'daki provokasyona en net cevap
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
Komutanlar Trump yönetimine karşı çıktı!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
“Gana’dan geldi, büyük bir potansiyel gördük”
'DİMDİK AYAKTAYIZ'
'DİMDİK AYAKTAYIZ'
Maduro aylar sonra ortaya çıktı!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı
ZORUNLU OLACAK!
ZORUNLU OLACAK!
Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
4 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI!
4 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI!
Henüz 7 yaşında! 3 milyonluk maaşla çalışan arıyor
HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ!
HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ!
Ağustos'ta beklenmedik manzara
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
Dev transferin maliyeti duyuruldu
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
O ÜLKELERE DİKKAT!
O ÜLKELERE DİKKAT!
Schengen vize raporunda Türkiye detayı ortalığı karıştırdı
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
BES'te fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı aştı
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Samsun'da şüpheli cisim paniği! Balıkçı sahilde buldu, insansız deniz aracı olabilir
Samsun'da sahilde şüpheli cisim paniği!
Kaydet
Japonya'da sel felaketi: 400 bin kişiye kritik uyarı
Japonya'da sel felaketi: 400 bin kişiye kritik uyarı
Kaydet
Garanti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var? 12-24 ay kiralama dönemi başlıyor!
Garanti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.