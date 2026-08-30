Nepal'de meydana gelen sel felaketinde 6 yaşındaki Manisha Magar, günler sonra çamur ve enkazın altından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekiplerinin zayıf sesini fark ederek ulaştığı küçük kız, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Nepal'de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından sevindiren bir haber geldi.

Enkazın altından gelen zayıf sesi ilk anda bir kediye ait sanan kurtarma ekipleri, kazmaya başladıklarında küçük bir kız çocuğuyla karşılaştı.

ENKAZIN ALTINDAN CANLI ÇIKTI

Manisha Magar olduğu öğrenilen çocuk için ekipler zamanla yarıştı. Kurtarma çalışmasının yaklaşık iki saat sürdüğü ve küçük kızın enkazdan sağ çıkarıldığı sırada oldukça bitkin olduğu kaydedildi.

NDTV ise Manisha'nın 6 yaşında olduğunu ve sel felaketinden üç gün sonra kurtarıldığını yazdı. Habere göre küçük kız, Rasuwa'nın Timure köyünde kalın çamur ve enkaz tabakasının altında bulundu.

Kurtarma anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Nepal'de inanılmaz kurtuluş! 6 yaşındaki kız 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı

ÖNCE SU, ARDINDAN PİRİNÇ SUYU VERDİLER

Enkazdan çıkarıldığında hayatta olmasına rağmen çok az tepki veren Manisha'nın acilen hastaneye ulaştırılması için helikopter istendi. Ancak bölgedeki kötü hava koşulları ve düşük görüş mesafesi hava yoluyla tahliyeye izin vermedi.

Kurtarma ekipleri bunun üzerine küçük kızı kendi kamplarına götürerek ilk müdahaleyi yaptı. Su verilen Manisha bir süre sonra kendine gelmeye başladı. Gücünü toplaması için küçük kıza haşlanmış pirinç suyu da verildi.

NDTV'ye göre Manisha'ya ilk tıbbi müdahale Timure'deki APF Sınır Karakolu'nda yapıldı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Katmandu'ya nakledilmesine karar verildi ancak hava şartları nedeniyle tahliye ertesi güne kaldı.

HELİKOPTERLE KATMANDU'YA GÖTÜRÜLDÜ

Hava koşullarının düzelmesinin ardından Manisha, cumartesi öğleden sonra helikopterle Katmandu'daki hastaneye götürüldü.

Küçük kızın tedavisi doktorların gözetiminde devam ederken sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi. NDTV, Manisha'nın yakınlarının bulunması için de çalışma yürütüldüğünü yazdı.

SEL RASUWA'YI HARİTADAN SİLDİ

Manisha'nın mucizevi kurtuluşu, Nepal'in en ağır sel felaketlerinden biriyle mücadele ettiği sırada yaşandı.

Rasuwa, felaketin en ağır vurduğu bölgelerden biri oldu. Sel suları yolları ve köprüleri yıktı, çok sayıda evi çamur ve enkaz altında bıraktı. Bölgede 500'den fazla iş yerinin bulunduğu bir pazarın da büyük ölçüde yok olduğu kaydedildi.

NDTV'nin son verilerine göre Nepal genelinde can kaybı 700'ü aşarken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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