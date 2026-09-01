İstanbul'daki 72 milyon TL'lik dolandırıcılık olayının zanlısı Şanlıurfa'da yakalandı

İstanbul'da 83 yaşındaki emekliyi dolandırarak 72 milyon lira değerindeki 1758 adet cumhuriyet altınını alan firari şahıslardan biri Şanlıurfa'da yakalandı.

İstanbul Beşiktaş'ta 16 Nisan'da, 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı, kendisini arayarak polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 1758 adet cumhuriyet altınını dolandırıcılara verdi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğinin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

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5 KİŞİ HAZİRAN AYINDA YAKALANMIŞTI

Yapılan çalışmalar sonucunda, olayda "eldenci", "aracı", "üst aracı" ve "atıcı" olarak görev aldıkları değerlendirilen Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K. ve Selahattin A., 29 Haziran’da İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİ 1 AY SONRA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında "atıcı" konumundaki Ahmet K. da Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şanlıurfa Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞanlıurfa

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