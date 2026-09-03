Başakşehir'de inşaatta göçük! 1 işçi toprak altında
İstanbul Başakşehir'de konut inşaatında istinat duvarı yapımı sırasında göçük yaşandı. Toprak altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Başakşehir Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında; işçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Tolga Yahşi ve Ferdi Yahşi isimli iki işçi, toprak altında kaldı.
1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada Tolga Yahşi toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.
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Ekiplerin Ferdi Yahşi isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
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