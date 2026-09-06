Sergen Yalçın'dan derbi hakkında olay yorum: Birbirleriyle rakip değiller

Fenerbahçe'yi derbide 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın performansını değerlendiren Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Yalçın, iki takımın birbirini rakip olarak görmemesi gerektiğini belirterek "İkisinin de rakibi Galatasaray" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, kritik derbide karşı karşıya geldi. Mücadelede öne geçen taraf Fenerbahçe olsa da Beşiktaş ikinci yarıdaki etkili oyunuyla karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Derbinin ardından KAFA Sports YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, özellikle Fenerbahçe'nin orta saha kurgusunu ve takım organizasyonunu eleştirdi. Yalçın, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birbirlerini rakip olarak görmemesi gerektiğini belirterek, "İkisinin de rakibi Galatasaray" dedi.

Sergen Yalçından derbi hakkında olay yorum: Birbirleriyle rakip değiller

"FENERBAHÇE İKİ SABİT 6 NUMARAYLA OYNAYAMAZ"

Fenerbahçe'nin Guendouzi ve Kante ile aynı anda oynamasının takımın hücum organizasyonunu olumsuz etkilediğini savunan Yalçın, sarı-lacivertli ekibin bağlantı oyuncusu eksikliği yaşadığını söyledi.

Yalçın, Fenerbahçe'ye yönelik değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe tarafına bir tavsiyede bulunayım. Guendouzi ve Kante'yle oynayamazsınız. Fenerbahçe iki tane sabit 6 numarayla oynayamaz. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Kante."

Kante'nin takım içerisindeki rolüne de dikkat çeken deneyimli teknik adam, Fransız oyuncunun birçok farklı görevi üstlendiğini belirterek Fenerbahçe'nin kadro yapısını eleştirdi.

"Kante top taşıyor, savunma yapıyor, çalım atıyor, dribling yapıyor... Başka oyuncusu yok mu Fenerbahçe'nin? Talisca'yı neden sattınız o zaman? Fenerbahçe takım olamamış."

Sergen Yalçından derbi hakkında olay yorum: Birbirleriyle rakip değiller

'GREENWOOD İNANILMAZ KÖTÜ DURUMDA'

Fenerbahçe'nin hücumdaki oyun yapısının da yeterince net olmadığını belirten Yalçın, Greenwood'un sahadaki rolünün belirsiz olduğunu savundu.

Yalçın, "Greenwood'u ne oynadığını kimse bilmiyor. Fiziksel olarak inanılmaz kötü bir durumda. En büyük sorun bağlantı oyuncusu yok Fenerbahçe'nin" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçından derbi hakkında olay yorum: Birbirleriyle rakip değiller

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ

Derbiyi kazanan Beşiktaş'ın sahadaki organizasyonunu ise olumlu değerlendiren Yalçın, siyah-beyazlı takımın özellikle baskı anlayışına ve oyuncuların birbirine yakın oynamasına dikkat çekti.

Yalçın, Beşiktaş'ın ortaya koyduğu görüntünün takım kimliği açısından önemli bir mesaj verdiğini belirterek, "Beşiktaş'ın baskılı oyunu, sahada takım gibi durması, birbirine yakın durması... Beşiktaş bundan sonrası için takım kimliğiyle ilgili önemli sinyaller verirken Fenerbahçe tam tersini verdi" dedi.

Sergen Yalçından derbi hakkında olay yorum: Birbirleriyle rakip değiller

"FENERBAHÇE ve BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ GALATASARAY"

Sergen Yalçın'ın derbi sonrası en dikkat çeken değerlendirmelerinden biri ise şampiyonluk yarışıyla ilgili oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birbirlerini doğrudan şampiyonluk rakibi olarak görmemesi gerektiğini ifade eden Yalçın, Galatasaray'ın yarışın en güçlü ekiplerinden biri olduğunu savundu.

Yalçın, "İki camianın da bilmesi gereken çok önemli bir şey var. Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirlerinin rakibi değil. Onu bilmesi lazım iki tarafın da. İkisinin de rakibi Galatasaray. Galatasaray'ı geçersen şampiyon olursun" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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