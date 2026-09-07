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Eskişehir’de sıcak saatler! Alevler hızla yayıldı, yardıma TOMA yetişti

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Eskişehir’de sıcak saatler! Alevler hızla yayıldı, yardıma TOMA yetişti

Baksan Sanayi Sitesi’ndeki yapı malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine TOMA’lar da destek verirken, alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma başlatıldı.

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Yangın, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 128/8 numarada yer alan yapı malzemeleri satan bir iş yerinde meydana geldi.

Eskişehir’de sıcak saatler! Alevler hızla yayıldı, yardıma TOMA yetişti
Başlık ResmiEskişehir’de sıcak saatler! Alevler hızla yayıldı, yardıma TOMA yetişti

Dükkandan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine gelen ekipler alevlere hızla müdahale ederken, söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek verdi.

Eskişehir’de sıcak saatler! Alevler hızla yayıldı, yardıma TOMA yetişti
Başlık ResmiEskişehir’de sıcak saatler! Alevler hızla yayıldı, yardıma TOMA yetişti


Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çelik koordinasyonunda çalışmalar yürütülürken, yangının sıçrama riskine karşı çevredeki dükkanların önünde bulunan araçlar olay yerinden çektirildi.

Eskişehir’de sıcak saatler! Alevler hızla yayıldı, yardıma TOMA yetişti
Başlık ResmiEskişehir’de sıcak saatler! Alevler hızla yayıldı, yardıma TOMA yetişti

"YANGIN HÂLÂ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Yangını fark eden mahalle sakinlerinden Bedin Gücüyener, olay anını anlatarak, "Yangını yaklaşık bir saat önce çocukla bisikletle gezerken fark ettik. Duman gördük, ardından ambulans ve itfaiye sirenlerini duyunca olayın büyük olduğunu anladık. Yangın hâlâ yoğun şekilde devam ediyor. Burada yapı malzemeleri, oto ekspertiz ve sünger satan yerler var; yani kimyasal ve inşaat malzemeleri bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Yangına müdahale devam ediyor.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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