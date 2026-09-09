Hatay'da feci olay! Tamirci çırağı başına parça isabet etmesi sonucu öldü

Hatay'da 13 yaşındaki Tunç Çam, çırak olarak çalıştığı oto tamirhanesinde bakımını yaptığı aracın motorunda yaşanan patlamada kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

8 Eylül tarihinde Hatay'ın Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde bulunan oto tamirhanede çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam’ın iş yerine gelen bir aracın motor kısmında bakım yaptığı sırada patlama yaşandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aracın motor kısmından kopan parça, Çam’ın başına isabet etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 13 yaşındaki Çam'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çam'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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