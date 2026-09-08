Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Elazığ’da acı olay! Evlerinde yangın çıkan çift hayatını kaybetti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Elazığ’da acı olay! Evlerinde yangın çıkan çift hayatını kaybetti

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde evlerinde yangın çıkan karı koca hayatını kaybetti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bulunan Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Elazığ’da acı olay! Evlerinde yangın çıkan çift hayatını kaybetti
Başlık ResmiElazığ’da acı olay! Evlerinde yangın çıkan çift hayatını kaybetti

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

KARI KOCA ÖLDÜ

Yapılan incelemede evde yaşayan Ağa Ü. ve eşi Hayriye Ü.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
İki ilde orman yangını ile mücadele!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
Herkes tanıyor ama onlar kimsesiz göçüyor
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
Cevapların dağılımı, ileriye dönük ipuçları
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
Galatasaray'dan buzları eriten ziyaret
ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Ölümüyle ilgili dosyayı yeniden açtıran iki şüphe
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
İRAN PLANI RESMEN DUYURDU
İRAN PLANI RESMEN DUYURDU
İşte ABD'nin ekonomi hamlesine verilecek karşılık
KAZAN KAYNIYOR!
KAZAN KAYNIYOR!
Kartal'ın koltuğu 3 maça bağlı!
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
ABD, Rusya ve İngiltere'nin planı ne?
SESSİZ SEDASIZ AYRILDI
SESSİZ SEDASIZ AYRILDI
Fenerbahçe'nin rekor transferiydi!
İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI
İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI
Skandal isimden Netanyahu'ya çağrı
YEDİĞİ CEZA KENDİNE GETİRDİ
YEDİĞİ CEZA KENDİNE GETİRDİ
Yolun ortasında araçta uyuyakaldı
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet
SALAH'A HOCA ARANIYOR
SALAH'A HOCA ARANIYOR
Hem tabela yapıyor hem keyif veriyor
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
Emekliler için dikkat çeken 2027 mesajı
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
Trump'ın son hamlesi ABD'yi karıştırdı!
TANJU ÖZCAN BAYILDI
TANJU ÖZCAN BAYILDI
Hakim karşısında çarpıcı sözler: İnsafınıza bırakıyorum
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Vanlı Kara Haydar gözaltında! Düğünde takılan altınlar da MASAK radarına girdi
Vanlı Kara Haydar gözaltında! Düğünde takılan altınlar da MASAK radarına girdi
Kaydet
Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar günü!
Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar günü!
Kaydet
Dondurmacıda tadına baktı, hayatı değişti! 35 gramı insan vücuduna yetiyor
Dondurmacıda tadına baktı, hayatı değişti! 35 gramı insan vücuduna yetiyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.