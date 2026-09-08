Elazığ’da acı olay! Evlerinde yangın çıkan çift hayatını kaybetti
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde evlerinde yangın çıkan karı koca hayatını kaybetti.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bulunan Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
KARI KOCA ÖLDÜ
Yapılan incelemede evde yaşayan Ağa Ü. ve eşi Hayriye Ü.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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