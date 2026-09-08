Hatay'da denetim yapan zabıta ekipleri; yaya geçişini engelleyen duba, reklam materyalleri ve çeşitli malzemeleri kaldırdı. Denetim sırasında bir esnafın, el konulan tabelasını kurtarmak için "Belediye başkanını arayacağım, akrabamdır" demesi pes dedirtti.

Hatay'da İskenderun Belediyesi, kent genelinde yaya güvenliğini ve şehir düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaldırım işgali denetimlerinde, vatandaşların yaya geçişini engelleyen ve kamuya ait alanları işgal eden materyaller kaldırıldı. Kurallara uymayan esnaf ise uyarıldı.

"BELEDİYE BAŞKANI AKRABAMDIR"

Denetim sırasında bir esnaf, kaldırılan tabelasının yeniden bırakılması için "Belediye başkanını arayacağım, akrabamdır" diyerek zabıta ekiplerine müdahale etmeye çalıştı. Zabıta personelinin ise "Kimi isterseniz arayın" şeklindeki cevabı dikkat çekti.

Kendini kurtarmak için Belediye başkanı akrabam dedi! Tabelasının gidişini izledi

"KURALLAR HERKES İÇİN EŞİT UYGULANIR"

İskenderun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Daha düzenli, daha güvenli ve herkes için erişilebilir bir İskenderun için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek. Kamuya ait alanlar, hiçbir kişi veya işletmenin özel kullanım alanı değildir. Kurallar herkes için eşit şekilde uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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