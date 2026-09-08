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Kendini kurtarmak için "Belediye başkanı akrabam" dedi! Tabelasının gidişini izledi

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Kendini kurtarmak için
Fotoğraf Başlığı Kendini kurtarmak için Belediye başkanı akrabam dedi! Tabelasının gidişini izledi

Hatay'da denetim yapan zabıta ekipleri; yaya geçişini engelleyen duba, reklam materyalleri ve çeşitli malzemeleri kaldırdı. Denetim sırasında bir esnafın, el konulan tabelasını kurtarmak için "Belediye başkanını arayacağım, akrabamdır" demesi pes dedirtti.

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Hatay'da İskenderun Belediyesi, kent genelinde yaya güvenliğini ve şehir düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaldırım işgali denetimlerinde, vatandaşların yaya geçişini engelleyen ve kamuya ait alanları işgal eden materyaller kaldırıldı. Kurallara uymayan esnaf ise uyarıldı.

"BELEDİYE BAŞKANI AKRABAMDIR"

Denetim sırasında bir esnaf, kaldırılan tabelasının yeniden bırakılması için "Belediye başkanını arayacağım, akrabamdır" diyerek zabıta ekiplerine müdahale etmeye çalıştı. Zabıta personelinin ise "Kimi isterseniz arayın" şeklindeki cevabı dikkat çekti.

Kendini kurtarmak için Belediye başkanı akrabam dedi! Tabelasının gidişini izledi
Başlık ResmiKendini kurtarmak için Belediye başkanı akrabam dedi! Tabelasının gidişini izledi

"KURALLAR HERKES İÇİN EŞİT UYGULANIR"

İskenderun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Daha düzenli, daha güvenli ve herkes için erişilebilir bir İskenderun için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek. Kamuya ait alanlar, hiçbir kişi veya işletmenin özel kullanım alanı değildir. Kurallar herkes için eşit şekilde uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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