6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday ''KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulandı. Sınavın ardından ÖSYM tarafından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü adayların erişimine açıldı. Adaylar sınav sorularının tamamını ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belirli bir süre görüntüleyebilecek. Şimdi gözler KPSS sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların puanlarını kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik yapılacak yerleştirme süreçlerini takip edecek.

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınav süreci sona erdi!

Adaylar KPSS puan türlerini ve tercih döneminde yayımlanacak kılavuzda belirtilen özel şartları da dikkate alarak merkezi atama için terich yapacak

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınav süreci sona erdi!

KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 KPSS Lisans için tercih başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılmıştı. Sonuçlar ise 23 Ağustos 2024'te açıklanmıştı.

Yerleştirmede tercihler 19 Aralık'ta başlayıp 26 Aralık 2024 saat 23.59'da sona ermişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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