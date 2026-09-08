Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,99 prim yaparken, BİST 30 endeksinde %1,73’lük yükseliş dikkat çekti. PETKM, SASA, SISE, TOASO ve KRDMD gibi BİST 30 hisselerinde yüksek primler öne çıktı. SPK’nın yeni düzenlemesi ile birlikte serbest fonların BİST 30 dışındaki hisselerde aşırı yoğunlaşmasına sınırlama getirilmişti. Bu durum piyasada “BİST 30 şirketlerinde fon ağırlığı artabilir” şeklinde yorumlanmıştı.

Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı. BİST 100 endeksi dünkü işlemleri %0,99 primle 14.151’den tamamladı.

Yapı Kredi Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta 14.750 seviyesinden başlayan satış baskısının, uzun vadeli ana trend desteği konumundaki 13.750 üzerinde karşılanmaya çalışıldığı belirtildi.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Analizde, endekste 14.150 seviyesinin ilk önemli direnç olarak öne çıktığı, bu seviye üzerinde kalıcılık halinde sırasıyla 14.250, 14.500 ve 14.750 seviyelerinin hedeflenebileceği belirtildi.

Yükseliş denemelerinin direnç seviyelerinde yeniden satış baskısıyla karşılaşabileceği uyarısına da yer verilen analizde “13.750 seviyesini orta ve uzun vadeli teknik yapı içerisinde ana destek olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Bu seviyenin aşağı kırılması durumda satış baskısının derinleşme riski gündeme gelebilir” uyarısında bulunuldu.

Borsada dikkat çeken ayrışma! BİST30 hisselerinde hızlı yükseliş

BİST 30’DA POZİTİF AYRIŞMA

Bu arada BİST 30 endeksinin dünkü işlemlerde %1,73 prim yaparak BİST 100’den pozitif ayrışması dikkat çekti. Önceki hafta SPK tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme ile birlikte özellikle serbest fonların BİST 30 dışındaki hisselerde aşırı yoğunlaşmasına sınırlama getirilmişti. Analistler “Bu durum, fonların BİST 30 şirketlerinde ağırlığının artmasını beraberinde getirebilir” yorumunda bulmuştu.

Borsada dikkat çeken ayrışma! BİST30 hisselerinde hızlı yükseliş

EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSE

Dünkü işlemlerde en çok yükselen BİST 30 hisseleri ise şöyle sıralandı:

-PETKM: 22,06 TL (%9,97)

-SASA: 2,51 TL (%9,61)

-SISE: 41,66 TL (%6,60)

-TOASO: 288,00 TL (%5,01)

-KRDMD: 45,20 TL (%3,86)