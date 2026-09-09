Numan Kurtulmuş'tan Adidas'a İsrail askeri tepkisi: Büyük bir utanç

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail askerini reklam yüzü yapan Adidas’a tepki gösterdi. Kurtulmuş, Filistin’de uzuvlarını kaybeden çocuklara dikkat çekerek, yaşananların insanlık adına büyük bir utanç olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nde (IFOS 2026) konuştu.

İstanbul'da 129 ülkeden 7 bini aşkın bilim insanının ve araştırmacının katılımıyla uluslararası bir toplantının yapılmasının fevkalade önemli ve değerli olduğunu belirten Kurtulmuş, son yıllarda Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin giderek arttığına dikkat çekti.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir çağda yaşandığını belirten Kurtulmuş, bu durumdan en fazla etkilenen alanlardan birisinin de tıp sahası olduğunu söyledi.

Numan Kurtulmuştan Adidasa İsrail askeri tepkisi: Büyük bir utanç

Robotik teknolojiden biyoteknolojiye, yapay zekadan diğer bütün ileri teknolojilere kadar hangi alanda bir gelişme varsa bunun mutlaka tıp alanında uygulamalarının olduğunun görüldüğünü dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir siyasetçi olarak dikkati çekmek istediğim husus, dünyadaki bu yüksek teknolojilerin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan eşitsizliğin en fazla gayri adil görünümünün olduğu alanlardan birisi, tıp alanı olmasıdır. Bir tarafta dünyanın en büyük tıp merkezlerinde fevkalade büyük teknoloji ürünü olan alet ve edevatın kullanıldığı, imkanların ortada olduğu bir dünya, diğer tarafta da temel tıp hizmetlerinden istifade edemeyen, tam bir yoksunluk içerisinde olan milyonlarla, on milyonlarla, hatta yüz milyonlarla ifade edebileceğimiz bir insanlık alemi. Bir taraf, varlık içerisinde her türlü tıbbi müdahaleyi, henüz belki hastalık ortaya çıkmadan önleyebilme imkanına sahipken, bir diğer taraf en ağır hastalıkların dahi tedavi edilemediği bir yoksunluk içerisinde yaşamaktadır. Dünyada insanlık tarihi boyunca yaşadığımız adaletsizliklerin en çarpıcı alanlarından birisinin de tıp alanı olduğunu üzülerek ifade ediyoruz."

"ÇİFTE STANDARDIN EN HAZİN SENARYOSU"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyanın onlarca ülkesinde ya iç çatışmalar ya da dışarıdan müdahalelerle temel sağlık hizmetlerinin verilemediği çok sayıda insanın bulunduğunu belirterek, "Ne yazık ki 3 yıldır insanlığın dibe vurduğu, bir soykırımın yaşandığı Gazze, tıp alanında insanlığın yaşadığı çifte standardın en hazin senaryosunun uygulandığı yerdir" dedi.

Gazze'de insanların en temel sağlık imkanlarından bile yararlanamadığını anlatan Kurtulmuş, "Dünyanın en iyi doktoru olsanız neye yarar, dünyanın en iyi tıbbi imkanlarına sahip olsanız neye yarar? Bombalanan bir ameliyathanede hiçbir tıbbi araç olmadan bir çocuğa müdahale edememenin vermiş olduğu ızdırap, herhalde bir tıp insan için en büyük ızdıraptır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Gazze'de ameliyathanelerin, temel tıbbi bakım yerlerinin çalışamaz olduğunu vurgulayarak, Gazze'nin dünyada büyük yıkım yaşayan alanlardan sadece biri olduğunun altını çizdi.

KURTULMUŞ'TAN ADIDAS'A TEPKİ

Yayılmacı, işgalci, soykırımcı İsrail devleti ve hükümeti tarafından Gazze'nin, insanlık dramının yaşandığı bir şehre dönüştürüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, soykırımcı İsrail ordusunun askerini reklam yüzü yapan Adidas'a da tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "Görüyoruz ama elimizi uzatamıyoruz. Duyuyoruz ama yetişemiyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde ampute edilmiş birisini, hem de bir İsrail askerinin reklamı üzerinden, onu gündeme getirenler, Filistin'de ayakları ve kolları kesilen binlerce, on binlerce çocuktan maalesef bahsedemiyorlar. Bu büyük utanç insanlık için, uluslararası alanda hepimiz için yeter ve artar bile. Bunu gündeminize getirmek istiyorum" diye konuştu.

Kurtulmuş, tıbbi etiğin, bilinen geleneksel tıbbi etik tabirinin ötesine geçtiğini ifade ederek, "Artık tıbbi etik, yoksulluk dolayısıyla tıbbi hizmetlere ulaşamayanlara nasıl el uzatabileceğimiz üzerine de fikir yormak, baskı ve zulümler vasıtasıyla ulaşamadığımız dünyanın mağdur ve mazlum insanlarına nasıl el uzatacağımız üzerinde de düşünmemizi gerektiriyor" dedi.

Numan Kurtulmuştan Adidasa İsrail askeri tepkisi: Büyük bir utanç

Dünyadaki küresel sağlık yönetimi bakımından da boşlukların olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Sadece çok kısa bir müddet evvel pandemi sırasında ortaya çıkan, zengin ülkelerde bile yoksul insanlara ulaştırılamayan sağlık hizmetlerinin dünya sağlık sistemini yeniden ayarlamak, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere bütün küresel sağlık hizmetleriyle ilgili kuruluşları bu küresel adaletsizlik konusunda da harekete geçirmekten de sorumlu olduğumuzu ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, bu tür uluslararası toplantılarda, sağlık alanında dünyada yaşanan eşitsizliklerin üzerinde de durulabilmesini temenni etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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