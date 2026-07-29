Tarım ve Orman Bakanlığı, hasatta ürün kayıplarını azaltmak ve denetimleri güçlendirmek maksadıyla biçerdöverleri merkezî takip sistemine bağlıyor. Hız, konum, nem ve sıcaklık tek merkezden izlenecek. Ürün kaybı ve parsel verimi ölçülecek…

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde geliştirilen ve 1 Temmuz’dan itibaren pilot uygulamaya başlanan Hasat İzleme Sistemi ile makinelerin konumu, hasat hızı, operatör bilgisi ile ürünün nem ve sıcaklık verileri anlık olarak izleniyor.

Sistemin yaygınlaştırılmasıyla bütün hasat makinelerinin tek veri tabanında toplanması ve tarladaki faaliyetlerinin eş zamanlı olarak izlenmesi hedefleniyor. Mevcut uygulamada kontroller büyük ölçüde il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli ekiplerin sahadaki denetimleriyle yürütülürken biçerdöverlerin gereğinden hızlı çalıştırılması, makine ayarlarının ürüne ve araziye uygun yapılmaması ile periyodik bakımların ihmal edilmesi, hasat sırasında ürünün bir bölümünün tarlada kalmasına yol açabiliyor.

Yerleştirilen donanımlarla makinenin hangi tarlada, ne kadar süre ve hangi hızla çalıştığı anlık olarak kayıt altına alınacak. Hasat edilen ürünün nem ve sıcaklık bilgileri de aynı anda sisteme işlenerek toplanan veriler hem anlık hem de geçmişe dönük görüntülenebilecek. Böylece hasat sırasında uygun olmayan hızda çalışan makineler ile sorun yaşanan alanların daha hızlı belirlenmesi ve denetim ekiplerinin doğrudan ilgili bölgeye yönlendirilmesi sağlanacak.

Tarladaki her hareket izlenecek: Ürün kaybına karşı biçerdövere dijital takip

ÜRÜN KAYBI HESAPLANACAK

Projenin ilerleyen aşamasında biçerdöverlere entegre edilecek sensörlerle hasat sırasında oluşan ürün kaybının tespiti ve parsel bazında verim ölçümü yapılacak. Makinenin hizmet verdiği il, ilçe, köy, ada ve parsel bilgileri de kayıt altına alınırken, her tarladan elde edilen ürün miktarı kilogram/dekar bazında takip edilecek. Böylece biçerdöverin tarlada ne kadar ürün bıraktığı ve hangi parselden ne kadar mahsul kaldırıldığı dijital olarak görülebilecek.

Tarladaki her hareket izlenecek: Ürün kaybına karşı biçerdövere dijital takip

Sistemde yalnızca biçerdöverin sahadaki hareketleri değil, makine ve operatöre ilişkin bütün bilgiler de kayıt altına alınıyor. Biçerdöveri kullanan kişinin sürücü belgesi ve operatör belgesi sistem üzerinden kontrol edilebilecek. Makinelerin tescil belgesi, plakası, markası, modeli, yaşı, çalışma saati, tabla sayısı ve periyodik bakım bilgileri de tek merkezden izlenecek. Böylece makinenin kim tarafından kullanıldığı, bakımının yapılıp yapılmadığı ve teknik şartlara uygun çalışıp çalışmadığı veriler üzerinden görülebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası