Yükseköğretimde kontenjan planlaması değişiyor. Geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda kapasite artırılırken, özellikle siber güvenlik eğitim kapasitesi yüzde 1.520 yükseltildi. Planlamada iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve Türkiye’nin stratejik hedefleri dikkate alınıyor.

Eğitim uzmanları, yükseköğretimde kontenjan planlamasının artık yalnızca geçmiş yıllardaki tercih eğilimlerine göre değil, Türkiye’nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yapıldığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar, geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda önemli kapasite artışları sağlanırken, mezun arzının yüksek olduğu bölümlerde ise daha dengeli bir planlama anlayışının benimsendiğini belirtti. Program kontenjanları belirlenirken üniversitelerin akademik kapasitesi, uygulama ve araştırma altyapısı ile mezunların istihdam imkânlarının birlikte değerlendirildiği, ayrıca ilgili bakanlıklar, meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, sektör temsilcileri, iş dünyası ve üniversitelerin görüşlerinden yararlanıldığı ifade etti. Böylece kontenjan planlamasının kısa vadeli eğilimlerden ziyade veriye dayalı ve uzun vadeli bir anlayışla yürütüldüğüne vurgu yaptı.

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KAPASİTE YÜZDE 1.520 ARTIRILDI

Uzmanlar, kontenjan planlamasının sonuçlarının özellikle bilişim ve teknoloji alanlarında açık şekilde görüldüğünü söyledi.

Buna göre ön lisans programlarında bilişim teknolojileri kontenjanları yaklaşık yüzde 48, OSB Meslek Yüksekokulları kontenjanları ise yaklaşık yüzde 41 artırıldı.

En dikkat çekici artış ise siber güvenlik alanında yaşandı. Bu alandaki eğitim kapasitesi yaklaşık 16 kat büyüyerek yüzde 1.520 arttı. Lisans programlarında da benzer bir planlama yürütülürken, bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki kontenjanlar son üç yılda yaklaşık yüzde 31 artırıldı.

Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırım: Geleceğin mesleklerine göre kontenjan ayrılıyor

Bu artışın, yazılım, yapay zekâ, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında büyüyen nitelikli insan kaynağı ihtiyacından kaynaklandığı belirtiliyor.

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Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların kontenjanları yüzde 11, Spor Bilimleri Fakültelerinin yüzde 34, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin ise son dört yılda yaklaşık yüzde 16 artırıldı.

Stratejik alanlarda ise daha dengeli bir planlama izlendi. Tıp fakültelerinin kontenjanları yaklaşık yüzde 2,8, ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarındaki kontenjanlar ise yüzde 1,6 oranında artışa gidildi.

Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırım: Geleceğin mesleklerine göre kontenjan ayrılıyor

Uzmanlar, kontenjan planlamasının temel amacının yalnızca üniversitelere öğrenci yerleştirmek olmadığını, yükseköğretim kapasitesini Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirirken gençleri de geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedeflediğini belirtti.

Bu planlamayla mezun arzı ile istihdam arasındaki dengenin güçlendirilmesi, bilişim, siber güvenlik, dijital teknolojiler ve üretim odaklı alanlarda nitelikli insan kaynağının artırılması amaçlanıyor.

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