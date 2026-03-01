İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı misilleme saldırısı kapsamında fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzeler, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinden görüldü.

İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte, sabah saatlerinde İran üzerinden havalanan çok sayıda hava aracı bölgedeki yerleşim yerlerinin üzerinden geçti. Peş peşe ilçelerin semalarında görülen İHA ve füzeler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail hattından gelen açıklamaların ardından İran'ın doğrudan cevap vermesiyle Orta Doğu'da gerilim en üst seviyeye çıktı. İran tarafından fırlatılan araçların geçişi sırasında sınır hattında hareketli dakikalar yaşandığı gözlendi. Karşılıklı saldırıların devam ettiği bölgede, hava hareketliliği yerel halk arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından İran lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. İran tarafı da Hamaney'in öldüğünü doğrularken, ülkede 40 gün yas ilan edildi.

