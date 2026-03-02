İran dini lideri Ali Hamaney’in öldüğü saldırıda ağır yaralanan eşi Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Mansure Hüceste Bakırzade ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Hamaney'in eşi Mansure Hüceste Bakırzade kimdir?

Hamaney'in eşi Mansure Hüceste Bakırzade, 1947 yılında Meşhed'de dindar bir Fars ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası, Meşhed'in tanınmış iş insanlarından Muhammed İsmail Hüceste Bakırzade'dir. Aynı zamanda, İran Radyo Televizyon Kurumu eski başkan yardımcılarından olan Hasan Hüceste Bakırzade'nin de kız kardeşidir.

Mansure Hüceste Bakırzade kimdir?

Ali Hamenei ile ilk kez 1964 yılında özel bir törende tanıştı. Çift, bir sonraki yıl evlendi. Nikah akitleri Ayetullah Muhammed Hadi Milani tarafından gerçekleştirildi. Çiftin; Mustafa, Mücteba, Mesud ve Meysam adında dört oğlu; Büşra ve Hüda adında ise iki kızı vardı.

ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.



