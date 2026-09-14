Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için süreç başladı. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler okulun resmî internet sitesinde belirtilen tarihler arasında sistem üzerinden ders seçimlerini yapabilecek. Peki, Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesinde yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci 11 Eylül itibariyle başladı. Öğrenciler, işlemlerini 12 Ekim 2026 mesai bitimine kadar tamamlayabilecek. Yeni dönem kayıt ücreti 750 TL olarak belirlendi.

Açık Öğretim Lisesinin (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı. Duyuruya göre, 11 Eylül 2026’da başlayan başvurular 12 Ekim 2026 mesai bitiminde sona erecek. Ücret ödemeleri ise aynı gün saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

AÖL kayıt yenileme süreci başladı! Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine;

a) İlköğretim okulu/ortaokul/ imam hatip ortaokulundan mezun olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Açık öğretim kurumları dışındaki örgün eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça açık öğretim liselerine geçişlerine izin verilenler,

ç) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

d) Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporuyla açık öğretim liselerine yönlendirilerek il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olanlardan, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan birini taşıyanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar,

f) (a), (b),(c), (ç) ve (d) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan yabancı uyruklular, g) Yükseköğretim kurumunda öğrenim gören, ayrılan veya mezun olanlar, ğ) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre örgün ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Liselerine geçişine izin verilen;

a) Aşağıda belirtilen hâllerin ortaya çıkmasından itibaren en geç altı ay içinde başvuran öğrencilerden;

1) Anne veya babası vefat eden,

2) 2828 sayılı Kanun kapsamında hakkında koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile yanına yerleştirilen,

3) 4721 sayılı Kanunun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,

4) 5395 sayılı Kanun kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, 5) 6284 sayılı Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

b) “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan,

c) 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun veya bu kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren diğer kanunlar, 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci, 56 ncı ve mülga 64 üncü maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malûlü sayılanların çocuğu olan,

ç) 1005 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,

d) 5237 sayılı Kanunun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan, e) Milli sporcu olan, f) Tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan,

g) Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören,

ğ) “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan,

h) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,

ı) Sınıf tekrarına kalanlardan, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam eden,

i) İş veya işyeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli/vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayan,

j) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan,

k) Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran,

l) Ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken yurt dışına çıkan öğrencilerden açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyen,

m) Bakanlık Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar ile Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi ve/veya bu alanı destekleyici Arapça ve Temel İslam Bilimleri eğitimi alan,

n) Millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olan,” öğrenciler kayıt yaptırabilir.

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