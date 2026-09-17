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Gümrüklerde 8 ayda 81,9 milyar TL’lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

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Gümrüklerde 8 ayda 81,9 milyar TL’lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı
Başlık ResmiGümrüklerde 8 ayda 81,9 milyar TL’lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026’nın ilk 8 ayında 4 bin 397 operasyonda 81 milyar 970 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladığını açıkladı. Ağustos ayında ise 497 olayda 10 milyar 532 milyon TL’lik yakalama gerçekleştirildi.

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Ticaret Bakanlığı, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelede 2026 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği yakalamaların değeri bir önceki döneme göre yüzde 78 artarak 81 milyar 970 milyon TL’ye ulaştı. Operasyonlarda 49,7 ton uyuşturucu madde başta olmak üzere milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi.

Bakanlığın verilerine göre yılın ilk 8 ayında toplam 4 bin 397 farklı operasyon gerçekleştirildi. Gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelle yürütülen operasyonlarda uyuşturucudan elektronik eşyaya, makine aksamından tıbbi malzemeye kadar geniş bir yelpazede kaçakçılığa müdahale edildi.

Gümrüklerde 8 ayda 81,9 milyar TL’lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı
Başlık ResmiGümrüklerde 8 ayda 81,9 milyar TL’lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

49,7 TON UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Ocak-ağustos dönemindeki operasyonlarda 49,7 ton uyuşturucu madde, 927 bin 840 adet elektrik-elektronik eşya, 1 milyon 788 bin adet makine aksamı ve 5 milyon 107 bin adet tıbbi malzeme yakalandı.

Ekipler ayrıca tütün mamulleri, tarihi eserler, akaryakıt ve tekstil malzemeleri dahil farklı ürün gruplarında kaçak eşya ele geçirdi.

Gümrüklerde 8 ayda 81,9 milyar TL’lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı
Başlık ResmiGümrüklerde 8 ayda 81,9 milyar TL’lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

AĞUSTOSTA 10,5 MİLYAR TL’LİK YAKALAMA

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yalnızca ağustos ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda da dikkat çeken rakamlara ulaşıldı.

Ağustos ayında 497 farklı olayda 10 milyar 532 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 144 arttığı bildirildi.

Gümrüklerde 8 ayda 81,9 milyar TL’lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı
Başlık ResmiGümrüklerde 8 ayda 81,9 milyar TL’lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

8,4 TON UYUŞTURUCU, 863 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ağustos ayındaki operasyonlarda 8,4 ton uyuşturucu madde, 61 bin 854 adet makine aksamı, 202 ton 635 kilogram akaryakıt ve 863 araç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılığın ülke ekonomisine ve toplum sağlığına zarar verdiğini belirterek Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleyi kesintisiz sürdüreceğini bildirdi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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