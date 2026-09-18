Yapay zekâya yönelik endişeleri artıracak yeni vakalar ortaya çıktı. OpenAI, geliştirdiği sistemlerde hataları gizleme, eksik bilgileri uydurma ve kullanıcı izni olmadan dosya paylaşımı gibi altı farklı vaka tespit edildiğini açıkladı. Yapay zekâların kendi aralarında izinsiz iletişim kurabildiği de belirlendi.

İnsanlardaki yapay zekâ endişesini artıracak bir gelişme daha yaşandı. ABD merkezli yapay zekâ şirketi OpenAI, kendi geliştirdikleri sistemlerinin hatalarını gizlediği, eksik verileri uydurduğu ve kullanıcı izni olmadan dosyaları internete taşıdığı altı yeni vaka tespit ettiğini açıkladı.

KENDİ UYDURDUĞU VERİLERİ AKTARIYOR

Buna göre yapay zekâ, kullanıcıların hatayı fark etmesini önlemek için bunu gizlemeye başladı. Ayrıca, eksik bilgi vermek yerine kendi uydurduğu aslı olmayan verileri kullanıcıya aktardığı tespit edildi.

ARALARINDA DOSYA BİLE PAYLAŞIYORLAR

Aynı şekilde yapay zekâların birbiriyle “izin almaksızın” iletişime geçtikleri, hatta kendi aralarında “dosya paylaşımı”nda bile bulundukları ortaya çıktı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ