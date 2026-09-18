Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Yapay zekânın vukuatları artıyor! Artık yalan da söylüyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yapay zekânın vukuatları artıyor! Artık yalan da söylüyor
Başlık ResmiYapay zekânın vukuatları artıyor! Artık yalan da söylüyor

Yapay zekâya yönelik endişeleri artıracak yeni vakalar ortaya çıktı. OpenAI, geliştirdiği sistemlerde hataları gizleme, eksik bilgileri uydurma ve kullanıcı izni olmadan dosya paylaşımı gibi altı farklı vaka tespit edildiğini açıkladı. Yapay zekâların kendi aralarında izinsiz iletişim kurabildiği de belirlendi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İnsanlardaki yapay zekâ endişesini artıracak bir gelişme daha yaşandı. ABD merkezli yapay zekâ şirketi OpenAI, kendi geliştirdikleri sistemlerinin hatalarını gizlediği, eksik verileri uydurduğu ve kullanıcı izni olmadan dosyaları internete taşıdığı altı yeni vaka tespit ettiğini açıkladı.

KENDİ UYDURDUĞU VERİLERİ AKTARIYOR

Buna göre yapay zekâ, kullanıcıların hatayı fark etmesini önlemek için bunu gizlemeye başladı. Ayrıca, eksik bilgi vermek yerine kendi uydurduğu aslı olmayan verileri kullanıcıya aktardığı tespit edildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Yapay zekâ Pentagon’u köşeye sıkıştırdı: "Artık yeter"
DÜNYA

Yapay zekâ Pentagon’u köşeye sıkıştırdı: "Artık yeter"

ARALARINDA DOSYA BİLE PAYLAŞIYORLAR

Aynı şekilde yapay zekâların birbiriyle “izin almaksızın” iletişime geçtikleri, hatta kendi aralarında “dosya paylaşımı”nda bile bulundukları ortaya çıktı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
66 YIL SONRA İADE-İ İTİBAR
66 YIL SONRA İADE-İ İTİBAR
Naaşı, Menderes’in yanına taşınacak!
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YANLARINA KÂR KALMASIN
YANLARINA KÂR KALMASIN
Fiyat vurgununa ağır yaptırım çağrısı!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
Fransız devi doğru zamanı bekliyor
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
Doğalgazda kademe uyarısı
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
Listenin başında iki yıldız var
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
Üniversite kapısı 115 bin kişiye açıldı
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Marsilya'yı gole boğdu, Avrupa’ya 3 puanla başladı
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
Hukuk sistemine bütüncül bakış çağrısı
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar!
ITALIANO MEST OLDU
ITALIANO MEST OLDU
"42 bin kişiye sarılmak istiyorum"
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
Başıboş köpek sorununda son viraj
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
Terörsüz Türkiye’ye İran’dan destek!
NEW YORK'A GİDİYORLAR!
NEW YORK'A GİDİYORLAR!
Washington’dan İran heyetine vize onayı
GÖREVİ SONA ERDİ!
GÖREVİ SONA ERDİ!
CHP İstanbul İl Kongresi tedbir kararı kaldırıldı
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
Kabaiş dosyasında şüpheli 4 nokta tespit edildi
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
Masada önemli konular var
BAKAN DUYURDU
BAKAN DUYURDU
İstanbul Havalimanı'nda bir ilk olacak
YARIN OPERASYON OLABİLİR
YARIN OPERASYON OLABİLİR
Bakan Mustafa Çiftçi: Devlet unutmaz, uyutmaz
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Özgür Özel, “Ailem Güvende” operasyonundan rahatsız oldu
“Ailem Güvende” operasyonundan rahatsız oldu
Kaydet
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı: Ada’nın gayriaskerî statüsü ihlal edilemez
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı: Ada’nın gayriaskerî statüsü ihlal edilemez
Kaydet
Gedik’in naaşı Menderes’in yanına taşınacak! 66 yıl sonra şehit sayıldı
Gedik’in naaşı Menderes’in yanına taşınacak! 66 yıl sonra şehit sayıldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.