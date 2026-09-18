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Dünya

Esad'ın zulmünden kaçtı! Şam'a devrim marşıyla döndü

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Suriye müziğinin simge isimlerinden Assala Nasri, ülkesinden ayrılmasının ardından yaklaşık 15 yıl sonra Şam'da yeniden sahneye çıktı. Esad yönetimine karşı 2011'de başlayan ayaklanmaya verdiği destek nedeniyle Suriye'yi terk eden Assala, dönüş konserine "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" sözleriyle bilinen devrim marşıyla başladı.

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Suriye müziğinin simge seslerinden Assala Nasri için yıllar sonra Şam'da yeniden sahne ışıkları yandı. Esad yönetimine karşı ayaklanmanın başladığı 2011'de ülkesinden ayrılan ünlü sanatçı, yaklaşık 15 yıllık aranın ardından başkentte hayranlarının karşısına çıktı. Gecenin açılışında yaptığı şarkı seçimi ise dönüşün en dikkat çeken anı oldu.

Esadın zulmünden kaçtı! Şama devrim marşıyla döndü
Başlık ResmiEsadın zulmünden kaçtı! Şama devrim marşıyla döndü

KONSERİNE DEVRİM MARŞIYLA BAŞLADI

Şam'daki Feyha Spor Salonu'nda sahneye çıkan Assala, konserinin açılışında "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" sözleriyle bilinen devrim marşını seslendirdi.

Söz konusu eser, 2011'den sonra Suriye'deki protestolarda ve kutlamalarda öne çıkan şarkılardan biri olmuştu.rı çıkarılınca da ülkesine dönememişti.

Esadın zulmünden kaçtı! Şama devrim marşıyla döndü
Başlık ResmiEsadın zulmünden kaçtı! Şama devrim marşıyla döndü

2011'DE ÜLKESİNDEN AYRILMIŞTI

2011’de Esad rejimine karşı sahnede özgür Suriye bayrağı açınca, Suriye Sanatçılar Sendikası’ndan atılmış, hakkında tutuklama kararı çıkarılınca da ülkesine dönememişti.

Şam'daki son konserini Şubat 2010'da veren sanatçı, yaklaşık 15 yıllık aranın ardından yeniden başkentte sahne aldı. Konser, Kültür Bakanlığı ile Suriye Sanatçılar Sendikası'nın desteğiyle düzenlendi.

BABASININ 100 YILLIK UDU TESLİM EDİLDİ

Konser gecesinde Assala için duygusal bir an da yaşandı. Sanatçının babası Mustafa Nasri'ye ait yaklaşık 100 yıllık ud, enstrümanı 2013'ten bu yana koruyan bir antikacı tarafından Assala'ya teslim edildi.

ŞAM SOKAKLARINI GEZDİ

Ülkesine ulaşmasının ardından Şam sokaklarını gezen Assala, geçmişte bulunduğu mahalleleri de yeniden ziyaret etti.

Sanatçı sosyal medya paylaşımlarında ülkesine dönüşünün kendisi için taşıdığı duygusal anlamdan bahsederken, Suriye'ye dönüşünü anlattığı "Asala" adlı şarkısından da bölümler paylaştı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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