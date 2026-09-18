Ünlü oyuncu Hande Erçel, rol aldığı yeni reklam filmi için imajında değişikliğe gitti. Uzun platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçen Erçel, yeni görünümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Oyuncunun reklam çekimlerindeki tarzı kısa sürede dikkat çekerken, proje karşılığında aldığı öne sürülen ücret de dudak uçuklattı.

Oyunculuğu ve tercih ettiği tarzlarla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez reklam projesi için yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Koyu renk saçlarıyla tanınan oyuncu, çekimler kapsamında uzun ve platin sarı saçlarıyla objektif karşısına geçti. Erçel'in yeni görünümü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kısa sürede takipçilerinin de dikkatini çekti.

REKLAM FİLMİ İÇİN SARIŞIN OLDU

Hande Erçel, yeni reklam filmi için alışılmış görünümünün dışına çıkarak sarı saçları tercih etti. Platin tonlarındaki uzun saçlarıyla kamera karşısına geçen oyuncunun reklam çekimlerindeki tarzı da beğeni topladı.

Oyuncunun yeni imajı sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede paylaşılırken, Erçel'in sarışın haliyle ilgili farklı yorumlar yapıldı. Özellikle uzun platin saçları, oyuncunun reklam filmindeki görünümünün en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Hande Erçel’den bambaşka bir görünüm! Saçlarını sapsarı yaptı

YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU

Genellikle koyu renk saçlarıyla görülen Hande Erçel'in sarışın görüntüsü, hayranları için de sürpriz oldu. Reklam projesinden paylaşılan pozlar sosyal medyada ilgi görürken, oyuncunun yeni tarzı ilk bakışta dikkat çekti.

Erçel'in reklam çekimleri için gerçekleştirdiği imaj değişikliğinin geçici olduğu ve proje kapsamında tercih edildiği öğrenildi.

Hande Erçel’den bambaşka bir görünüm! Saçlarını sapsarı yaptı

20 MİLYON TL KAZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Hande Erçel'in söz konusu reklam anlaşması karşılığında 20 milyon TL aldığı öne sürüldü. Oyuncunun reklamdan kazandığı iddia edilen bu yüksek ücret, yeni imajı kadar magazin gündeminde konuşulan konular arasında yer aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ