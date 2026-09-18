Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST çıkarması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Diyarbakır'da TEKNOFEST yarışma alanında öğrencilerle bir araya geldi. Kacır TEKNOFEST'i "özgüven devrimi" olarak nitelendirirken Bayraktar ise "Tüm dost ve kardeş coğrafyalarda, insanlık ve milletimiz için çok parlak bir geleceğin inşası, yarınların dünyasının inşasını bu nesiller gerçekleştirecek" dedi.

Diyarbakır'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2026 yarışması sürüyor.

Yarışma alanına gelen Bakan Kacır, Bayraktar ile beraberindeki Vali Murat Zorluoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Yardımcısı Caner Koçoğlu ile takımların bulunduğu stantları gezdi.

Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktardan TEKNOFEST çıkarması

BAKAN KACIR: TEKNOFEST BİR ÖZGÜVEN DEVRİMİ

Yarışmaya katılan gençlerle görüşen, çalışmaları hakkında bilgi alan Kacır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Türkiye'nin "özgüven devrimi" olduğunu söyledi.

Kacır, TEKNOFEST'in sadece TEKNOFEST kuşağının, Türk gençliğinin değil, aynı zamanda tüm dost ve kardeş coğrafyaların ilham kaynağı ve aydınlık yarınlarının işaret fişeği olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu topraklar tarihin başladığı, insanlık medeniyetinin kurulduğu topraklar. Teknoloji geliştirmek sadece birkaç ülkenin ve birkaç şirketin değil, insanlık yararına tüm dünyanın ortak hedefi olmalı. Teknoloji ancak insana yarar sağladığı ölçüde kıymet bulmalı. Şimdi bu topraklardan gençlerimiz, genç arkadaşlarımız dünyaya güçlü bir mesaj veriyorlar. İşte burada insanlık yararına çip tasarımından biyoteknolojiye, elektronik harp sistemlerinden siber güvenliğe pek çok alanda gençlerimiz en yenilikçi fikirleri projelere ve nihayetinde teknoloji girişimlerine dönüştürdüğü muhteşem bir coşkuyu bizlerle paylaşıyor. Burada olmaktan mutluyuz. Diyarbakır'da bu heyecanı paylaşmaktan gururluyuz. İnşallah 30 Eylül'de de Şanlıurfa'da buluşmak üzere."

Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktardan TEKNOFEST çıkarması

"TEKNOLOJİNİN RÜZGARI TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'DA ESECEK"

Selçuk Bayraktar da TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Diyarbakır'da teknoloji rüzgarının estiğini dile getirdi.

Dicle Üniversitesi'nde 3 yarışma, Mezopotamya Fuar Merkezi'nde de 8 yarışmanın düzenleneceğini belirten Bayraktar, "Toplam 5 bin öğrencimiz finalist olarak kıyasıya, insanlık yararına teknolojilerden tutun da biyoteknoloji ve inovasyona kadar teknolojinin 11 farklı alanında yarışıyorlar." dedi.

Bayraktar, yarışmalara yapılan başvurulara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Toplamda 700 bin takım, 1,6 milyon öğrencimiz başvurdu bu yıl yarışmalara. Diyarbakır özelindeki yarışmalara da 1,3 milyon öğrenci başvurdu ve bugün 5 bin öğrencimizin ilkokuldan liseye, üniversiteye ve yüksek lisansa kadar her alanda dünyaya damgasını vuracak eserlerine tanıklık etmeye ve bu iftihar tablosuyla gurur duymaya geldik. Bu tabloyla iftihar ediyoruz. Teknolojinin rüzgarı TEKNOFEST Güneydoğu'da esecek. Tüm dost ve kardeş coğrafyalarda, insanlık ve milletimiz için çok parlak bir geleceğin inşası, yarınların dünyasının inşasını bu nesiller gerçekleştirecek. Herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz. 30 Eylül-4 Ekim'de de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'nun merkezinde büyük bir şölen olarak kutlanmaya devam edecek. Tüm dost ve kardeş coğrafyaları bu teknoloji rüzgarına, bu şölene bekliyoruz."

Ziyarette, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI