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Yaşam

Denize açıldı, bir gecede ağına 2 bin palamut takıldı

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Denize açıldı, bir gecede ağına 2 bin palamut takıldı
Başlık ResmiDenize açıldı, bir gecede ağına 2 bin palamut takıldı

Karadeniz'de palamut sürüsüne denk gelen bir balıkçının ağlarına bir gecede yaklaşık 2 bin adet palamut takıldı. İlçeye getirilen balıklar, boyutuna göre 3 adedi 200 TL ve 4 adedi 200 TL'den satılmak üzere tezgahlara götürüldü.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde "Alaattin Reis" isimli balıkçı teknesi ile denize açılan Tayfun Orhan ve ekibinin denize serdiği ağlara sabah saatlerinde yaklaşık 2 bin adet palamut takıldı.

Palamut sürüsüne denk gelen teknedeki balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu ağları toplayarak ilçeye yanaştı.

3 ADEDİ 200 TL'DEN SATILDI

İlçedeki diğer balıkçıların da yardımıyla ağlardaki palamutlar ayıklandı. Ayıklanan toplam 230 kasa dolusu palamut, boyutuna göre 3 adedi 200 TL ve 4 adedi 200 TL'den satılmak üzere tezgahlara götürüldü.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Amasra
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