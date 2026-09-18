Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye kalan borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar için indirim kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kampanya 340 milyar TL tutarındaki 228 bin konut ve iş yerinin satışını kapsıyor. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm bin 642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni"nde indirim müjdesi verdi. Kura Çekim Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) her yıl sosyal konut projeleriyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlara yönelik peşin borç kapatmada yüzde 25 indirim kampanyası bu yıl 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Başvuru şartları paylaşıldı

Kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatmak isteyenlere yüzde 25 indirim, bir kısmını kapatmak isteyenlere ise borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini ödeme koşuluyla yüzde 25 indirim uygulanacak.

İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayının sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri hak sahipleri kampanyadan faydalanabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamayacak.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Başvuru şartları paylaşıldı

Hak sahipleri, satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek. Belirtilen tarih aralığından sonra yapılacak borç kapatmalarda ve kısmi ödemelerde söz konusu indirim oranı uygulanmayacak.