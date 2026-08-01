Premier Lig devi Chelsea, 35 yaşındaki golcü futbolcu Danny Welbeck ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Chelsea, Premier Lig ekibi Brighton and Hove Albion forması giyen Danny Welbeck'in transferini resmen duyurdu.

İNGİLİZ GOLCÜDEN 2 YILLIK İMZA

Welbeck, kendisini 2028 yılına kadar Chelsea'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. 35 yaşındaki golcü, sezon öncesi kampında Teknik Direktör Xabi Alonso'nun kadrosuna katılacak.

Danny Welbeck

"ONUR DUYUYORUM"

Transferi hakkında konuşan Danny Welbeck, "Chelsea'nin ilgisini duyduğunuzda bu size büyük bir gurur veriyor. Chelsea'nin tarihini bildiğinizde, her sezon kupa kazanmak isteyen büyük bir kulüp olduğunu anlıyorsunuz. Gerçekten heyecan verici bir dönemde bu kadar büyük bir kulübe gelmekten onur duyuyorum. Birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum ve teknik direktörle harika sohbetler yaptım. İçimde hâlâ o ateş var ve Chelsea taraftarlarını gururlandırmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

PREMIER LİG'DE 400 MAÇI AŞTI

Premier Lig kariyerinde 400'den fazla maça çıkan Welbeck, İngiltere Milli Takımı ile 42 milli maçta 16 gole imza attı.

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