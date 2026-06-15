Türkiye Gazetesi
Beşiktaşlı yıldız hastaneye kaldırıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Beşiktaş GAİN'de ABD'li oyuncu Jonah Mathews, geçirdiği sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.
JONAH MATHEWS SAKATLANDI
Beşiktaş GAİN'de Jonah Mathews, müsabakanın ikinci çeyreğinde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen ABD'li oyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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