Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl'ı Ece İrtem, dün kutladığı 35. yaş gününün sabahında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç oyuncunun 1 ay önce katıldığı programda veda niteliğindeki sözleri gündem oldu.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ece İrtem’den acı haber geldi. 35 yaşındaki başarılı oyuncu, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayata gözlerini yuman İrtem’in, acı olaydan sadece bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi.

“Her şeyi Allah’a emanet ediyorum” demişti… Ece İrtem’in sözleri yeniden gündemde

1 AY ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Oyuncunun vefatının ardından, 1 ay önce katıldığı bir programda hayat felsefesine dair yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada gündem oldu.

Hayata karşı bakış açısını anlatan İrtem'in sözleri izleyenlerin yüreğini burktu:

“Her şeyi Allah’a emanet ediyorum” demişti… Ece İrtem’in sözleri yeniden gündemde

"Ben çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Artık kendimi rahat bırakıyorum.

İş mi geldi, nasıl olsa bir şekilde kendini belli edecek. İş mi gelmedi, en güzeli gelecek. Bu süreç bana bunu öğretti. Canımı sıkmaya değmedi çünkü iş geldi. Ben sadece canımı sıktığımla, üzüldüğümle kaldım. Ben bu zamanı çiçekleri koklayarak, teyzemi belki iki defa fazla öperek geçirebilirdim"

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