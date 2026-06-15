Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini belirtti.
- Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
- Süreçlerin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü ifade etti.
- BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu ve Türkiye'nin destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
- Görüşmede Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiklerini ifade etti.
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Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.
Görüşmede, Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı.