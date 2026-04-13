CIA’den film senaryolarını aratmayan bir operasyon geldi. İran’da düşen ABD’li pilotu kurtarmak için harekete geçen ajanlar, dünyaca ünlü Pegasus yazılımıyla İranlı yetkililerin telefonlarını ele geçirdi. Sahte mesajlarla İran ordusunu yanıltan ve 'Hayalet Fısıltısı' adlı teknolojiyle pilotun kalp atışını kilometrelerce öteden bulan ABD komandoları, pilotu İran'ın burnunun dibinden çekip aldığı ortaya çıktı.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre CIA, geçen hafta sonu İran topraklarında düşen ikinci ABD’li havacıyı sağ salim kurtarabilmek için ilginç bir planı devreye soktu. İsrail kökenli NSO şirketinin geliştirdiği Pegasus yazılımına sızan CIA ajanları, üst düzey İranlı yetkililerin ve Devrim Muhafızları (IRGC) mensuplarının telefonlarını ele geçirdi.

Operatörler, hacklenen telefonlardan geliyormuş gibi sahte WhatsApp ve Signal mesajları göndererek İran tarafına "Pilot zaten bulundu, operasyon bitti" bilgisini yaydı.

Dezenformasyon sayesinde İran güçleri arama çalışmalarını durdururken, ABD komandoları pilotu burunlarının dibinden çekip aldı.

"KALP ATIŞI SESİNDEN KONUMU BELİRLENDİ"

Operasyonun tek farkı Pegasus değildi. ABD’nin, bir insanın kalp atışını kilometrelerce uzaktan tespit edebilen ve adı "Ghost Murmur" (Hayalet Fısıltısı) olan, bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir teknolojiyi ilk kez sahada kullandığı öne sürüldü.

7 bin fit yükseklikteki bir dağ yarığına saklanan asker, sistem sayesinde kum taneleri arasında tespit edildi. Başkan Trump, gizemli teknoloji hakkında kendisine sorulan sorulara, "Bu çok önemliydi. Kimse bunun ne olduğunu bile bilmiyor, kimse daha önce duymadı" diyerek esrarı korudu.

BİDEN YASAKLAMIŞTI

Biden döneminde "kara listede" olan İsrailli siber istihbarat şirketi NSO, Trump’ın gelişiyle altın çağını yaşıyor. En dikkat çekici detay ise NSO’nun yeni CEO’su... Trump'ın eski İsrail Büyükelçisi David Friedman, Kasım 2025’ten beri şirketin başında bulunuyor.

CIA ve NSA gibi kurumlar Pegasus’u artık resmi bir "siber mühimmat" olarak kullanabiliyor.

