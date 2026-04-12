Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada biberlerin hayvanlara yem yapıldığına dair yayılan görüntülerin Ağustos 2025’e ait olduğunu açıklayarak kamuoyunu uyardı. Eski görüntülerin yeniymiş gibi paylaşılmasını "açık bir manipülasyon" olarak nitelendiren Bakanlık, dezenformasyon yayan hesaplar hakkında hukuki ve cezai süreçlerin başlatıldığını duyurdu. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu tür kışkırtıcı paylaşımlarla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından etkileşim alan "biberlerin hayvanlara yem yapılması" görüntülerine Ticaret Bakanlığı’ndan net cevap geldi. Paylaşılan videoların 2025 yılına ait eski görüntüler olduğunu belirten Bakanlık, bu içeriği kasıtlı olarak dolaşıma sokanlara karşı yargı sürecini başlattı.

Sosyal medyadaki biberlerin yem olduğu iddiasına Bakanlık’tan cevap geldi

MANİPÜLASYON UYARISI

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Ağustos 2025'te meydana gelen bir olaya ait olduğu ve 7 Ağustos 2025'te Bakanlıkça derhal inceleme ve denetim süreci başlatıldığı anımsatılan açıklamada, Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan yerinde incelemeler neticesinde olayın tüm yönleriyle araştırılmasının sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, konunun adli mercilere intikal ettirildiği belirtilerek, "Bugün söz konusu görüntülerin eski tarihli olmasına rağmen yeni yaşanıyormuş izlenimi oluşturacak şekilde kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir manipülasyon girişimidir. Ayrıca söz konusu görüntülerin eski tarihli olmasına ve yalnızca hayvanların beslenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir uygulamaya ilişkin olmasına rağmen, üretici ile tüketici arasında bir sorun varmış izlenimi oluşturacak şekilde kışkırtıcı bir amaç ve dille dolaşıma sokulması, açıkça gerçek dışı ve kışkırtıcı nitelikte bir yalan haber yayımıdır." ifadesi kullanıldı.

SORUMLULAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bakanlık, kamuoyunu yanıltan ve halkı kışkırtan asılsız paylaşımların suç teşkil ettiğini belirterek, bu içerikleri yayan kişi ve hesaplar hakkında yasal sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Bu doğrultuda, söz konusu gerçek dışı paylaşımları yapanlarla ilgili dosya Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

Sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığı sağlama kararlılığını vurgulayan Bakanlık, manipülasyonla mücadele ederek üretici ve tüketicinin haklarını korumaya devam edeceğini bildirdi.

