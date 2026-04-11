İstanbul trafiğinde yarın hem Avrupa hem Anadolu yakasını etkileyecek büyük bir kısıtlama var. Beşiktaş ve Ataşehir’deki iki dev spor etkinliği nedeniyle onlarca cadde ve sokak araç geçişine tamamen kapatılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek Yol Yarışması kapsamında alınacak trafik tedbirleri doğrultusunda kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Beşiktaş'taki yol yarışması nedeniyle yarın trafik akışının sağlanamayacağı noktalar: İnşirah Caddesi - Hüsrev Gerede Sokak kesişimi

Küçük Bebek Caddesi - Küçük Bebek Dere Sokak kesişimi

Boğaziçi Üniversitesi Bebek Yokuşu kesişimi

Şair Nigar Mektep Sokak - Kışlak Sokak kesişimi

Muallim Naci Caddesi - Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişimi

Çağrı Sokak - Yeşilpınar Sokak kesişimi

Sakıp Sabancı Caddesi - Baltalimanı Hisar Caddesi kesişimi

Aşiyan Yolu - Şehitlik Dergahı Sokak kesişimi

ALTERNATİF YOLLAR Bu yollara alternatif olarak Portakal Yokuşu ile Dereboyu, Ahmet Taner Kışlalı, Ahmet Adnan Saygun, Küçük Bebek, Nispetiye, Sekbanlar ve Çırağan caddeleri, Kuruçeşme Çağrı, Arnavutköy Dere, Reşat Nuri Güntekin ve Kiraçhane sokaklar kullanılabilecek.

ATAŞEHİR'DE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR Ataşehir'de düzenlenecek koşu kapsamında ise Ataşehir Bulvarı kesişimi ile Ataşehir Bulvarı-Fazılpaşa Sokak kesişimi arasında kalan Ataşehir Bulvarı, Ataşehir Bulvarı-Fazılpaşa Sokak kesişimi ile Fazılpaşa Sokak-Dere Sokak kesişimi arasında kalan Fazılpaşa Sokak, Gazi Mustafa Çolak Caddesi kesişimi arasında kalan Atapark Caddesi, Turgut Özal Bulvarı kesişimi arasında kalan Turgut Özal Bulvarı ve bu güzergaha çıkan tüm yollar ile Dere Sokak-Atapark Caddesi kesişimi ile Atapark Caddesi, Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Ataşehir Bulvarı, Çitlenbik Caddesi ile Muhtar Hasan ve Dere sokaklar trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR Sürücüler, Meriç, Sedef, Dicle, Dudullu, Dereboyu ve Ahmet Yesevi caddeleri ile Rıfat Danışman Sokak'ı alternatif olarak tercih edebilecek.

