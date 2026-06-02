4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali kapsamında 39 ilçede 1500’den fazla etkinlik düzenlenecek. 100’den fazla sanatçının yer alacağı festivalde çocuk ve gençler için özel etkinlik alanları oluşturulacak. Festivale ilişkin konuşan Bakan Alparslan Bayraktar “Dünyada bir ilke ev sahipliği yapmış olacağız. Festival boyunca kullanılacak elektrik tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak, böylece dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olmuş olacağız” dedi.

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek. Festival öncesinde Atatürk Havalimanı’nda Sıfır Atık Festivali Basın Lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katılım gösterdi.

Lansmanda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü vurguladı.

"İSTANBULUMUZ MERKEZİ OLACAK"

Bakan Bayraktar “Bu vizyon sayesinde 30 Mart, Birleşmiş Milletler nezdinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Hayatın tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzla buluşturacağız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

“1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'umuz bu küresel hareketin merkezi olacak” diye vurgulayan Bayraktar, hafta boyunca gerçekleşecek etkinliklerle sıfır atık kültürünün toplumun bütün kesimlerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

"TOPLUMUMUZDA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bayraktar, şunları söyledi:

İstanbul öyle bir yer ki, Türkiye'nin her yerinden insanların her zaman ziyaret ettiği bir yer. Dolayısıyla tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı buraya bekliyoruz. Bu festivalde birçok vatandaşımızı çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hayat konusunda bilinçlendirecek çok kapsamlı bir organizasyon inşallah olacak. Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Sıfır Atık Vakfımızla birlikte “Enerjide Verimlilik ve Gelecekte Dönüşüm” sloganıyla düzenlenecek bu festivalde, evlerimizde, işyerlerimizde, sanayide, ulaşımda, tarımda yani adeta hayatın ve ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzda buluşturmayı hedefliyoruz.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALKINMA HEDEFİ VAR”

“Enerji verimliliği ile sıfır atık aslında adeta siyam ikizi gibi. Yani bir anlayışın iki temel unsuru. Her ikisinin merkezinde de israfın önlenmesi var, kaynakların doğru kullanılması var ve nihai olarak da tabii sürdürülebilir bir kalkınma hedefi var” diye konuşan Bakan Bayraktar ekonominin tamamında topyekün bir enerji verimliliği seferberliği yürüttüklerini dile getirdi.

“ÇOK GENİŞ BİR İÇERİK HAZIRLANDI”

Festival içeriğine değinen Bakan Bayraktar etkinlikleri şöyle anlattı:

Festival alanında çocuklarımızdan gençlerimize, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar herkesin kendisine hitap eden farklı uygulamalar, farklı tecrübeler olacak. Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içerik hazırlandı. Çok ciddi bir çalışma yapıldı burada ve ziyaretçilerimiz enerji verimliliği ile sıfır atık arasındaki bu güçlü ilişkiyi test ederek, deneyerek öğrenecekler. Ayrıca elektronik atıklardan kritik madenlerin geri kazanımına, biyogaz üretiminden sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar birçok yenilikçi çalışmayı da uygulamalı olarak görme fırsatı bulacaklar.

DÜNYADA BİR İLK

“Bu festivalin başka bir özelliği var. Dünyada bir ilke de ev sahipliği yapmış olacağız” diye vurgulayan Bayraktar “Festival boyunca kullanılacak elektrik tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak ve bu belgeleriyle doğrulanmış olacak. Böylece dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olmuş olacağız” diye konuştu.

“TEKRARLAMAK İSTEYEBİLECEKLERİ BİR DENEYİM”

İstanbul’un çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül ise şöyle konuştu:

Bu festivalde Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde, Enerji Bakanlığımızın destekleriyle İstanbullu hemşerilerimizle özellikle gençlerimizle unutamayacakları bir hafta geçireceğiz. Paranın geçmediği, ailece, çocuklarla, gençlerle, annenin babanın el ele tutuşup birlikte vakit geçirebilecekleri ve bunu tekrarlamak isteyebilecekleri bir deneyim gerçekleşecek. Başta muhterem Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere, bu işleri himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sıfır Atık Vakfı Başkanımıza ve hiç şüphesiz Enerji Bakanımız, Çevre Bakanımız ve diğer bakanlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

“AMACIMIZ İSTANBULUMUZU SIFIR ATIĞIN BAŞKENTİ YAPMAK”

Vali Gül, “Sıfır Atık Forumu’na 120'den fazla yabancı bakan gelecek. 1-7 Haziran'da Sıfır Atık Haftası ile amacımız İstanbulumuzu sıfır atığın başkenti yapmak. Bizim köklerimizden geçmişimizden geliyor. Daha geçen hafta Fetih Haftası’ydı. Bizim vakıf kültürümüz israf etmeme aslında sıfır atığın temellerini oluşturan bir hareket” dedi.

39 İLÇEDE 1500'DEN FAZLA ETKİNLİK

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş da İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinliğin hayata geçeceğini belirtti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş

“TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATTIK”

Ağırbaş şunları söyledi:

Dünyanın büyük şehirlerinde, Londra'da, New York'ta, Asya'nın büyük şehirlerinde iklim haftaları var. Biz de İstanbul'daki bu haftanın adını seçerken İstanbul Sıfır Atık Haftası demek istedik. Burada konserlerimiz, etkinliklerimiz, atölye çalışmalarımız var. Temel hedefimiz enerji verimliliğini bu topraklarda yaygınlaştırmak ve bu bağlamda yapacağımız çalışmalarla ülkedeki enerji sarfiyatını aşağı çekmek istiyoruz. Türkiye'de bir ilke imza attığımızın altını özellikle çizmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta burada Etnospor Kültür Festivali yapıldı. Biz aynı alanı kullanıyoruz ve yeniden bir alan inşa etmiyoruz. Aynı alanı kullanarak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da katkı sağlıyoruz. Biz bu bölgenin bir festival alanı olarak da kullanılmasını önemsiyoruz.

4 GÜN SÜRECEK

“Bu adım bizim için sadece lojistik bir tercih değil. Anadolu kültürünün derinliklerinde yatan inancımızda ve genlerimizde var olan kıymet bilme kültürünün de bir tezahürü” diye vurgulayan Ağırbaş, festivalin 4 gün boyunca her yaştan vatandaşa hitap eden birbirinden değerli içeriklerle dolu olacağını söyledi.

100'ÜN ÜZERİNDE SANATÇI

Ağırbaş, “Sıfır Atık bilincini çocuklarımıza ve ailelerimize aşılayacak sergilerimiz, sanat dönüşüm atölyelerimiz, çocuk sanat sokağımız olacak. 100'ün üzerinde sanatçımız geri ve ileri dönüşüm alanındaki büyüleyici çalışmalarını vatandaşlarımızla buluşturacak. Çevre farkındalığını zihinlere nakledecek ve sıfır atık bilincini insanların hayatına nakşedeceğimiz müze çalışmalarımız olacak. Yine çocuklarımız için toprak atölyelerimiz olacak. Etnospor deneyim alanımız olacak. TİKA'nın uluslararası mutfaklarla alakalı bir çalışması olacak” dedi.

SIFIR ATIK MÜZE ALANI

Ağırbaş sözlerine şöyle devam etti:

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri olan Sıfır Atık Müze alanı, üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan özel bir deneyim sunacak. Sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak hazırlanan sergiler, kaynakların sınırlılığına dikkat çekerken ziyaretçileri daha sürdürülebilir bir hayat anlayışına davet edecek. Sergiler aracılığıyla sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm olduğu mesajı verilecek.

ÖZEL ETKİNLİK ALANLARI

Çocuklar ve gençler için hazırlanan özel etkinlik alanları da festivalin öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor. Geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları sayesinde genç nesiller eğlenirken öğrenme fırsatı bulacak. Böylece sıfır atık kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

KONSERLER

Festival kapsamında 4 gün boyunca gerçekleştirilecek konser programında Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Emre Aydın, Poizi, Sefo, Buray ve Ceza gibi ünlü sanatçılar ziyaretçilerle buluşacak.

İSRAFIZ TARİFLER

Sıfır Atık Mutfak alanında ünlü şefler sürdürülebilir gastronomi uygulamalarını ziyaretçilerle paylaşacak. İsrafsız tarifler, kompost uygulamaları ve atıksız üretim yöntemleriyle çevre dostu mutfak kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenirken, festival genelinde kullanılacak geri dönüştürülebilir ve kompostlanabilir malzemeler organizasyonun çevreci yaklaşımını sahaya yansıtacak.

