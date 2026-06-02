Batman merkez Kültür Mahallesi'nde yoldan geçen üç çocuktan birinin çakmakla tutuşturduğu karton parçasından yükselen alevlerin park halindeki bir otomobile sıçraması büyük paniğe neden oldu. Aracın yandığını fark eden çevredeki duyarlı esnafın pet şişelerle ve bir mahalle sakininin üst kattaki evinden sarkıttığı hortumla zamanında müdahale etmesi, olası bir facianın önüne geçti. Araçta maddi hasarın meydana geldiği olayda, yangının çıkış anı ve vatandaşların o cansiperane mücadelesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

