Galatasaray Kocaelispor maçı yayın bilgileri, saat detayları ve kadro gelişmeleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig’in kritik karşılaşmasına dair ekran bilgileri ve maç detayları netleşti. Peki, Galatasaray-Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren haftada Galatasaray sahasında Kocaelispor’u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde yayın kanalı, saat bilgisi ve takımlardaki son durum gündemde yer alıyor.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran platform üzerinden karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

Galatasaray-Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? GS maç izleme bilgileri!

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Kocaelispor maçı, beIN SPORTS’un dijital platformları üzerinden de izlenebilecek. beIN CONNECT uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden, üyelik bilgileriyle canlı yayın erişimi sağlanabiliyor.

Galatasaray ile Kocaelispor takımları ligde daha önce İstanbul'da 20 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 13, Kocaelispor 4 kez kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 46 golüne, Kocaelispor 26 golle cevap verebildi.

Galatasaray-Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? GS maç izleme bilgileri!

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun tedavi süreci devam ediyor. Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor.

Kocaelispor cephesinde ise Wieteska, Jovanovic ve Balogh sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Her iki takım da sahaya eksik oyuncularla çıkacak.

Galatasaray-Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? GS maç izleme bilgileri!

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma 12 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Maç, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak önemli karşılaşmalar arasında yer alıyor.

