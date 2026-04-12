Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dosdoğru…

Halime Gürbüz
Halime Gürbüz
Türkiye Gazetesi
Dosdoğru…
Neyi nerede aradığımıza dikkat etmek gerek.
Ahırda misk kokusu bulunmaz…
Zaten olmaz!
Hakikat satan, pazarda tezgâh açmaz mirim…
Hem hakikat satılmaz, dağıtılır!
Ne demiş irfan ehli;
"Yalan gürültü çıkarır,
hakikat ise daima sessizdir!"
***

Unutma, her şeyin müşterisi kendi kalitesine göredir!
Hakikatin, gürültüye patırtıya ihtiyacı yoktur.
Pazarcı bağırır, sarrafın bağırdığı nerede görülmüş?
Ki hakikatin sesi sükûtta gizlidir!
Ama onu duyan ‘hakiki sağırlar’ işitemez!
***
Doğrulardan ayrılıp doğruluktan şaşma!
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.
Bunu, gözü köyde olanlar düşünsün!
Hakikati söyleyenin, dobranın, doğrucunun dostu azdır!
Çünkü o, ne insanların keyfine göre konuşur,
Ne de nabza göre şerbet verir!
Ne demiş şair;
"İkna edilmişlerle yola çıkılmaz!
Yola, inanmışlarla çıkılır!"
Demem o ki;
Kimseyi ikna etmeye çalışma:
Bugün senin ikna ettiklerini yarın başkaları ikna edebilir!
Başkasına ihanet eden, er geç sana da ihanet eder!
Her ikna edilmişin bir fiyatı vardır ama inanmışı kimse satın alamaz!
Yolunuza nimetleri için değil, külfetlerine rağmen talip olanlarla yola çıkın...
***
Nemrut ne kadar büyük ateş yakarsa yaksın,
Karıncanın su taşıdığı taraf galip gelecektir!..
Yolun sonu gelecek zaten be mirim…
Biz geçtiğimiz yerleri güzelleştirelim yeter…

Ninem diyor ki; Eğri bakandan, doğru iş beklenmez.

