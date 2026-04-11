Global Firepower 2026 raporu yayımlandı. 145 ülkenin askeri kapasitesi; personel sayısı, savunma bütçesi, teknolojik altyapı ve lojistik imkanlar gibi birçok kriter üzerinden değerlendirilirken, ortaya çıkan sıralamada Uganda askeri gücü listenin sonlarında kaldı. Türkiye'nin askeri gücü ise ilk 10'da! İşte ''Uganda nerede, askeri gücü kaçıncı sırada, hangi dili konuşuyor, nüfusu kaç?'' gibi soruların cevapları...

UGANDA NEREDE?

Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülke kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde büyük ölçüde Victoria Gölü üzerinden Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile komşudur.

Uganda'nın başkenti ve en büyük şehri ise Kampala’dır. Ayrıca ülke sınırları içinde özerk yapıya sahip Buganda Krallığı da bulunmaktadır.

UGANDA ASGARİ GÜCÜ DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

Global Firepower 2026 verilerine göre Uganda, dünyanın en güçlü orduları arasında 107. sırada yer almaktadır.

UGANDA'NIN NÜFUSU KAÇ?

Uganda’nın nüfusu 2022 sayımına göre 47 milyon 896 bin 474 olarak kaydedilirken, 2027 yılı için yapılan tahminlere göre nüfusun 53 milyon 365 bin 26’ya ulaşması beklenmektedir.

UGANDA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Uganda'da resmi diller İngilizce ve Svahili olarak kabul edilmektedir. Uganda'da ayrıca Luganda başta olmak üzere Luo, Runyankore, Ateso, Lusoga ve Lunyole gibi yerel diller de yaygın şekilde konuşulmaktadır.



UGANDA'NIN PARA BİRİMİ NEDİR?

Uganda’nın para birimi Uganda şilinidir. Uluslararası kısaltması ise UGX olarak geçer.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2026 LİSTESİ

Global Firepower verilerine göre 2026 yılı sıralaması:

1.⁠ ⁠Amerika Birleşik Devletleri

2.⁠ ⁠Rusya

3.⁠ ⁠Çin

4.⁠ ⁠Hindistan

5.⁠ ⁠Güney Kore

6.⁠ ⁠Fransa

7.⁠ ⁠Japonya

8.⁠ ⁠Birleşik Krallık

9.⁠ ⁠Türkiye*

10.⁠ ⁠İtalya

11.⁠ ⁠Brezilya

12.⁠ ⁠Almanya

13.⁠ ⁠Endonezya

14.⁠ ⁠Pakistan

15.⁠ ⁠İsrail

16.⁠ ⁠İran

17.⁠ ⁠Avustralya

18.⁠ ⁠İspanya

19.⁠ ⁠Mısır

20.⁠ ⁠Ukrayna

21.⁠ ⁠Polonya

22.⁠ ⁠Tayvan

23.⁠ ⁠Vietnam

24.⁠ ⁠Tayland

25.⁠ ⁠Suudi Arabistan

26.⁠ ⁠İsveç

27.⁠ ⁠Cezayir

28.⁠ ⁠Kanada

29.⁠ ⁠Singapur

30.⁠ ⁠Yunanistan

31.⁠ ⁠Kuzey Kore

32.⁠ ⁠Arjantin

33.⁠ ⁠Nijerya

34.⁠ ⁠Hollanda

35.⁠ ⁠Myanmar

36.⁠ ⁠Meksika

37.⁠ ⁠Bangladeş

38.⁠ ⁠Portekiz

39.⁠ ⁠Norveç

40.⁠ ⁠Güney Afrika

41.⁠ ⁠Filipinler

42.⁠ ⁠Malezya

43.⁠ ⁠Kolombiya

44.⁠ ⁠Irak

45.⁠ ⁠Danimarka

46.⁠ ⁠İsviçre

47.⁠ ⁠Etiyopya

48.⁠ ⁠Finlandiya

49.⁠ ⁠Şili

50.⁠ ⁠Peru

51.⁠ ⁠Venezuela

52.⁠ ⁠Romanya

53.⁠ ⁠Özbekistan

54.⁠ ⁠Birleşik Arap Emirlikleri

55.⁠ ⁠Çekya

56.⁠ ⁠Fas

57.⁠ ⁠Macaristan

58.⁠ ⁠Kazakistan

59.⁠ ⁠Angola

60.⁠ ⁠Azerbaycan

61.⁠ ⁠Belçika

62.⁠ ⁠Bulgaristan

63.⁠ ⁠Sırbistan

64.⁠ ⁠Demokratik Kongo Cumhuriyeti

65.⁠ ⁠Küba

66.⁠ ⁠Sudan

67.⁠ ⁠Avusturya

68.⁠ ⁠Sri Lanka

69.⁠ ⁠Slovakya

70.⁠ ⁠Belarus

71.⁠ ⁠Katar

72.⁠ ⁠Ekvador

73.⁠ ⁠Hırvatistan

74.⁠ ⁠Ürdün

75.⁠ ⁠Bahreyn

76.⁠ ⁠Kuveyt

77.⁠ ⁠Arnavutluk

78.⁠ ⁠Türkmenistan

79.⁠ ⁠Tunus

80.⁠ ⁠Libya

81.⁠ ⁠Paraguay

82.⁠ ⁠Bolivya

83.⁠ ⁠Kamboçya

84.⁠ ⁠Kenya

85.⁠ ⁠Çad

86.⁠ ⁠Umman

87.⁠ ⁠Suriye

88.⁠ ⁠Litvanya

89.⁠ ⁠Tanzanya

90.⁠ ⁠Yeni Zelanda

91.⁠ ⁠Slovenya

92.⁠ ⁠Mozambik

93.⁠ ⁠Moğolistan

94.⁠ ⁠İrlanda

95.⁠ ⁠Gürcistan

96.⁠ ⁠Guatemala

97.⁠ ⁠Uruguay

98.⁠ ⁠Yemen

99.⁠ ⁠Kamerun

100. Tacikistan

101. Ermenistan

102. Letonya

103. Honduras

104. Mali

105. Zimbabve

106. Estonya

107. Uganda*

108. Fildişi Sahili

109. Kırgızistan

110. Lüksemburg

111. Zambiya

112. Gana

113. Güney Sudan

114. Kuzey Makedonya

115. Dominik Cumhuriyeti

116. Nikaragua

117. Kongo Cumhuriyeti

118. Lübnan

119. Eritre

120. Nijer

121. Afganistan

122. Namibya

123. Moritanya

124. Nepal

125. Laos

126. Senegal

127. Burkina Faso

128. Karadağ

129. El Salvador

130. Botsvana

131. Madagaskar

132. Gabon

133. Bosna Hersek

134. İzlanda

135. Panama

136. Moldova

137. Somali

138. Benin

139. Kosova

140. Sierra Leone

141. Liberya

142. Surinam

143. Orta Afrika Cumhuriyeti

144. Beliz

145. Bhutan

