Uganda nerede? Uganda askeri gücü ile ilgili bilgiler
Global Firepower 2026 raporu yayımlandı. 145 ülkenin askeri kapasitesi; personel sayısı, savunma bütçesi, teknolojik altyapı ve lojistik imkanlar gibi birçok kriter üzerinden değerlendirilirken, ortaya çıkan sıralamada Uganda askeri gücü listenin sonlarında kaldı. Türkiye'nin askeri gücü ise ilk 10'da! İşte ''Uganda nerede, askeri gücü kaçıncı sırada, hangi dili konuşuyor, nüfusu kaç?'' gibi soruların cevapları...
UGANDA NEREDE?
Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülke kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde büyük ölçüde Victoria Gölü üzerinden Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile komşudur.
Uganda'nın başkenti ve en büyük şehri ise Kampala’dır. Ayrıca ülke sınırları içinde özerk yapıya sahip Buganda Krallığı da bulunmaktadır.
UGANDA ASGARİ GÜCÜ DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?
Global Firepower 2026 verilerine göre Uganda, dünyanın en güçlü orduları arasında 107. sırada yer almaktadır.
UGANDA'NIN NÜFUSU KAÇ?
Uganda’nın nüfusu 2022 sayımına göre 47 milyon 896 bin 474 olarak kaydedilirken, 2027 yılı için yapılan tahminlere göre nüfusun 53 milyon 365 bin 26’ya ulaşması beklenmektedir.
UGANDA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?
Uganda'da resmi diller İngilizce ve Svahili olarak kabul edilmektedir. Uganda'da ayrıca Luganda başta olmak üzere Luo, Runyankore, Ateso, Lusoga ve Lunyole gibi yerel diller de yaygın şekilde konuşulmaktadır.
UGANDA'NIN PARA BİRİMİ NEDİR?
Uganda’nın para birimi Uganda şilinidir. Uluslararası kısaltması ise UGX olarak geçer.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2026 LİSTESİ
Global Firepower verilerine göre 2026 yılı sıralaması:
1. Amerika Birleşik Devletleri
2. Rusya
3. Çin
4. Hindistan
5. Güney Kore
6. Fransa
7. Japonya
8. Birleşik Krallık
9. Türkiye*
10. İtalya
11. Brezilya
12. Almanya
13. Endonezya
14. Pakistan
15. İsrail
16. İran
17. Avustralya
18. İspanya
19. Mısır
20. Ukrayna
21. Polonya
22. Tayvan
23. Vietnam
24. Tayland
25. Suudi Arabistan
26. İsveç
27. Cezayir
28. Kanada
29. Singapur
30. Yunanistan
31. Kuzey Kore
32. Arjantin
33. Nijerya
34. Hollanda
35. Myanmar
36. Meksika
37. Bangladeş
38. Portekiz
39. Norveç
40. Güney Afrika
41. Filipinler
42. Malezya
43. Kolombiya
44. Irak
45. Danimarka
46. İsviçre
47. Etiyopya
48. Finlandiya
49. Şili
50. Peru
51. Venezuela
52. Romanya
53. Özbekistan
54. Birleşik Arap Emirlikleri
55. Çekya
56. Fas
57. Macaristan
58. Kazakistan
59. Angola
60. Azerbaycan
61. Belçika
62. Bulgaristan
63. Sırbistan
64. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
65. Küba
66. Sudan
67. Avusturya
68. Sri Lanka
69. Slovakya
70. Belarus
71. Katar
72. Ekvador
73. Hırvatistan
74. Ürdün
75. Bahreyn
76. Kuveyt
77. Arnavutluk
78. Türkmenistan
79. Tunus
80. Libya
81. Paraguay
82. Bolivya
83. Kamboçya
84. Kenya
85. Çad
86. Umman
87. Suriye
88. Litvanya
89. Tanzanya
90. Yeni Zelanda
91. Slovenya
92. Mozambik
93. Moğolistan
94. İrlanda
95. Gürcistan
96. Guatemala
97. Uruguay
98. Yemen
99. Kamerun
100. Tacikistan
101. Ermenistan
102. Letonya
103. Honduras
104. Mali
105. Zimbabve
106. Estonya
107. Uganda*
108. Fildişi Sahili
109. Kırgızistan
110. Lüksemburg
111. Zambiya
112. Gana
113. Güney Sudan
114. Kuzey Makedonya
115. Dominik Cumhuriyeti
116. Nikaragua
117. Kongo Cumhuriyeti
118. Lübnan
119. Eritre
120. Nijer
121. Afganistan
122. Namibya
123. Moritanya
124. Nepal
125. Laos
126. Senegal
127. Burkina Faso
128. Karadağ
129. El Salvador
130. Botsvana
131. Madagaskar
132. Gabon
133. Bosna Hersek
134. İzlanda
135. Panama
136. Moldova
137. Somali
138. Benin
139. Kosova
140. Sierra Leone
141. Liberya
142. Surinam
143. Orta Afrika Cumhuriyeti
144. Beliz
145. Bhutan