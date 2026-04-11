Uganda Ordusu Özel Harekat Komutanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Açıklamalar ardından Muhoozi Kainerugaba ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Uganda ordusu komutanı Muhoozi Kainerugaba kimdir?

Muhoozi Kainerugaba, 24 Nisan 1974’te Tanzanya’da doğdu. Eğitim hayatına Tanzanya’da başlayan Kainerugaba, daha sonra Uganda’daki Kabale Preparatory School’da öğrenim gördü. Ardından Kenya’daki Mount Kenya Academy ve İsveç’te eğitim aldı. Babasının 1986’da cumhurbaşkanı olmasının ardından Kampala Parents School, King’s College Budo ve St. Mary’s College Kisubi’de eğitimini sürdürerek 1994 yılında mezun oldu.

KARİYERİ

2008-2017 yılları arasında ve yeniden Aralık 2020-2021 döneminde Uganda ordusunun özel operasyon birimi olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (SFC) komutanlığını üstlendi. 2017 yılında babası tarafından Özel Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atanması, “başkanlığa hazırlandığı” yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Kainerugaba, Uganda Silahlı Kuvvetleri’nde üst düzey görevlerde bulundu ve 2024 yılında Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Askeri kariyerinde Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini üstlenen Kainerugaba, hem operasyonel faaliyetleri hem de siyasi iddialarıyla dikkat çekti. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve insan hakları iddialarıyla gündeme geldi.

2026 seçimleri için aday olacağını açıklayan Kainerugaba, Uganda siyasetinde önemli figürlerden biri olarak öne çıkıyor.

