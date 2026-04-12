Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı yayında altın ve gümüş piyasalarındaki durgunluğun perde arkasını değerlendirdi.

Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, değerli metallerde beklenen yükselişin görülmemesine dikkat çeken Eryılmaz, bunun iki temel nedeni olduğunu söyledi: "Yaklaşık iki ay önce yaşanan sert düzeltme sonrası altın, beklenen güçlenmeyi gösteremeyince yatırımcı küstü.

İkinci olarak, savaş döneminde petrol fiyatları ve enflasyon artışı nedeniyle baskılanan altın ve gümüşte umudunu yitiren yatırımcı, inancını kaybetti. Ateşkes haberiyle birlikte de dipten alım fırsatı sunan küresel borsalara yöneldi, bu da emtialardaki ivmelenmeyi azalttı."

ONS ALTINDA 4.800 DOLAR EŞİĞİ Teknik seviyelere dikkat çeken Eryılmaz, ons altında 4.800 dolar seviyesinin belirleyici olduğunu söyledi. Yeni pozisyon almak isteyenler için 4.800 dolar üzerinde hacimli kapanışlar görülmesi gerektiğini belirten Eryılmaz, geri çekilmeler için şu senaryoyu çizdi: "Şu anki seviyelerden 4.759-4.765 dolar aralığı çok kritik. Buranın altına inilmesi durumunda 4.700, hatta 4.650 dolarlara doğru bir çekilme mümkün olabilir. Uzun vadeli yatırımcı için en iyi alım bölgesi 4.600 - 4.650 dolar arası gibi görünüyor"

GÜMÜŞTE "SAHTE KIRILMA" RİSKİNE DİKKAT Gümüş tarafında aşırı alım bölgesinde olunduğunu hatırlatan Eryılmaz, 77.6 dolar direncinin önemine vurgu yaptı: "77.6 dolar hacimli bir şekilde kırılmadan yeni alım önermiyorum. 'Fake breakout' dediğimiz sahte kırılmalar yaşanabilir. Eğer bu seviyenin üzerinde tutunamazsa, fiyatların 74.5 dolara kadar çekilmesi beklenebilir. Alım yapacaklar 75 ve 74.5 dolar seviyelerini kademeli olarak değerlendirebilir"

GRAM ALTIN YATIRIMCISINA 6.880 TL UYARISI Türkiye’deki yatırımcıların odağındaki gram altın için de rakam veren Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların 6.880 TL seviyesini takip etmesi gerektiğini belirtti. Bu seviye üzerinde hacimli kapanış gelmeden yeni alımın riskli olduğunu ifade eden ekonomist, 6.800 TL altındaki hareketlerin düşüşü derinleştirebileceğini söyledi.

PARANIZI 3'E DEĞİL, 5'E BÖLÜN" Jeopolitik belirsizliklerin ve Trump’ın açıklamaları gibi temel etkenlerin teknik analizleri her an boşa çıkarabileceğini hatırlatan Filiz Eryılmaz, yatırımcılara stratejik bir tavsiyede bulundu: "Böylesi belirsiz bir konjonktürde tekniğe göre alım yapacaklar mutlaka temkinli olmalı. Normal dönemlerde paranızı üçe bölerek kademeli alım yapıyorsanız, şimdi beşe veya altıya bölün. Kademeleri artırmak bu ortamda çok daha sağlıklı olacaktır."

