Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından baharla birlikte kentin farklı noktalarındaki istasyonlara yeniden yerleştirilen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kaybis'lere bazı şahısların zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyonlara ve bisikletlere yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından bazı şüphelilerin polis ekiplerince yakalandığı belirtilirken; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin şehrin sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları ortak değerlere sahip çıkmaya davet etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası