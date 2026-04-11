Nizar Amidi, parlamentonun ikinci turunda 249 oydan 227'sini alarak Irak'ın cumhurbaşkanı seçildi ve 2003'ten beri ülkenin 6. cumhurbaşkanı oldu. Komşudaki seçimin ardından Nizar Amedi kimdir sorusunun cevabı merak edildi. İşte detaylar...

Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Meclis’te yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Nizar Amedi (58) ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Toplamda 229 vekil oy kullandı.

Irak’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi’yi aday göstermişti. Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.

Irak Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir. Irak’ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.

Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor.

Yeni Cumhurbaşkanı, KYB Bağdat Büro sorumluluğunun yanı sıra, Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.​​​​​​​

Nizar Amedi

İLK MESAJINI VERDİ

Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların farkında olduğunu belirterek, bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini söyledi.

Meclis'te yemin ederek görevine başlayan Amedi, açıklamalarda bulundu.

Üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkati çeken Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların farkında olduğunu kaydetti.

Amedi, yürütme, yasama ve yargı organlarıyla tam bir iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, devlet kurumları arasında koordinasyonun önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Amedi, “önce Irak” ilkesine bağlı kalacağını ve bu düzeyde çalışacağını aktardı.

Açıklamasında bölgesel gelişmelere de değinen Amedi, “Bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Irak’a yönelik saldırıları da kınıyoruz.” dedi.

NİZAR AMEDİ KİMDİR?

Nizar Amedi olarak bilinen Nizar Muhammed Said kimdir?

1968 yılında Duhok vilayetinin Amedi ilçesinde doğdu.

1993 yılında Musul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu.

2000 yılından önce Celal Talabani'nin sekreterlik ofisinde görev yaptı.

2022-2024 yılları arasında Irak Çevre Bakanı olarak görev aldı.

Celal Talabani ve Fuad Masum'un cumhurbaşkanlığı dönemlerinin her ikisinde de Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü (Özel Kalem) olarak görev yaptı.

KYB Siyasi Bürosu'nun Bağdat Ofisi Sorumlusudur.

