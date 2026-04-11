İsrail’e yönelik gizli bir sevkiyat girişimi Belçika güvenlik güçleri tarafından engellendi. Sivil toplum kuruluşlarının ihbarı üzerine ele geçirilen 33 kargo ünitesinde savaş uçağı parçaları ve ileri teknoloji hedefleme sistemleri bulunurken, Valon Bölgesi Başbakanı Dolimont askeri kapasiteyi güçlendirecek hiçbir sevkiyata izin verilmeyeceğini net bir dille duyurdu.

Belçika’nın Valon bölgesindeki Liege Havalimanı, uluslararası çapta ses getiren bir "yasadışı askeri sevkiyat" operasyonuna sahne oldu.

Bir sivil toplum kuruluşunun radarına takılan Belçika-İsrail ortaklı bir kargo firmasının, gümrük birimlerine bildirmeden askeri teçhizat nakletmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Flaman bölgesinde faaliyet gösteren Vredesactie isimli kuruluşun ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, havalimanında gerçekleştirdikleri baskında büyük bir gizli sevkiyatı gün yüzüne çıkardı.

Belçika'dan İsrail'e geçit yok: Kaçak askeri sevkiyata suç üstü!

İSRAİL'E VETO

Valon Bölgesi Başbakanı Adrien Dolimont konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vredesactie tarafından yapılan ihbar üzerine hızlı şekilde harekete geçildi. Uyarıyı alır almaz iki saat içinde gümrükle temasa geçtik ve paketler engellendi" dedi.

Dolimont özellikle İsrail’e yönelik politikanın net olduğunu belirterek, "Bugünkü şartlarda İsrail’in askeri kapasitesini güçlendirecek hiçbir teçhizata lisans vermiyoruz" dedi.

Bu tür yasadışı kargolama girişimlerinin ilk kez yaşanmadığını belirten Dolimont, Liege üzerinden geçen benzer sevkiyatların daha önce de tespit edildiğini belirterek, askeri ürünlerin sivil malzemelerden ayırt edilmesinin her zaman kolay olmadığını vurguladı.

ELE GEÇİRİLENLER ARASINDA YOK YOK!

Belçika medyasında yer alan haberlere göre söz konusu baskında 33 kargo biriminde savaş uçağı parçaları, lazer ve hedef tespit elemanları ve atış kontrolü sağlayan özel ekipmanların ele geçirildiği bildirildi.

Flaman STK üyesi Hans Lammerant ise ihbarı kendilerinin yaptığını ve benzer şekilde daha önce yasadışı olarak 17 kez askeri malzeme transferinin yapıldığını bildiklerini söyledi.

