Çorum TOKİ kura sonuçları noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da inşa edilecek binlerce konut için hak sahipleri belirleniyor. 10 Nisan 2026 Cuma günü saat 14.00’te başlayan çekilişle birlikte TOKİ Çorum kura çekilişi asil/yedek isim listesi belli olmaya başladı.

Çorum TOKİ kura sonuçları açıklanmaya başladı. Noter denetiminde gerçekleştirilen kura organizasyonu Çorum Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılarak canlı yayınla kamuoyuna aktarılıyor. Çorum genelinde hayata geçirilecek 2 bin 867 konut için hak sahipleri bir bir belli oluyor. İşte, TOKİ Çorum kura çekilişi sonuçları ve asil/yedek isim listesi...

Çorum TOKİ kura sonuçları açıklandı! TOKİ Çorum kura çekilişi asil/yedek isim listesi

ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Çorum’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen 2 bin 867 konut kura çekimiyle birlikte hak sahipleri belirlenmeye başlandı. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi sorgulama ekranı üzerinden isimlerini kontrol edebiliyor.

Kura sırasında açıklanan bilgiler noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından dijital ortama aktarılıyor. Başvuru sahipleri ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” hizmetini kullanarak asil ya da yedek listede yer alıp almadığını öğrenebiliyor.

ÇORUM TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte kesinleşen asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Proje bazlı olarak yayımlanan listelerde, konut almaya hak kazanan vatandaşların bilgileri detaylı şekilde yer alıyor.

Ayrıca kura sürecinin tamamı kayıt altına alındığı için vatandaşlar çekilişi TOKİ resmi YouTube kanalından yeniden izleyerek sonuçları teyit edebiliyor.

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 ÇORUM MERKEZ ÇORUM MERKEZ 1200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1200 EMLAK KATILIM BANKASI 10.04.2026

14:00 ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU 2 ÇORUM ALACA ÇORUM ALACA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI 10.04.2026

14:00 ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU 3 ÇORUM BAYAT ÇORUM BAYAT 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 10.04.2026

14:00 ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU 4 ÇORUM İSKİLİP ÇORUM İSKİLİP 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI 10.04.2026

14:00 ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU 5 ÇORUM KARGI ÇORUM KARGI HACIHAMZA 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.04.2026

14:00 ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU 6 ÇORUM LAÇİN ÇORUM LAÇİN 26/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 26 ZİRAAT BANKASI 10.04.2026

14:00 ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU 7 ÇORUM MECİTÖZÜ ÇORUM MECİTÖZÜ 28/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 28 ZİRAAT BANKASI 10.04.2026

14:00 ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU 8 ÇORUM OSMANCIK ÇORUM OSMANCIK 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI 10.04.2026

14:00 ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU 9 ÇORUM SUNGURLU ÇORUM SUNGURLU 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 ZİRAAT BANKASI 10.04.2026

14:00 ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU 10 ÇORUM UĞURLUDAĞ ÇORUM UĞURLUDAĞ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 10.04.2026

14:00 ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU

