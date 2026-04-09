TOKİ tarafından yürütülen Antalya Demre 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında konut belirleme kura çekilişi gündemde yer alıyor. Hak sahipleri, kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranına odaklandı.

Antalya Demre’de hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projesinde konut belirleme süreci bugün canlı yayında belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında hak sahipleri, kura çekilişi sonuçlarını canlı yayın üzerinden takip edebilecek.

ANTALYA TOKİ KURA SONUÇLARI

Antalya’nın Demre ilçesinde inşa edilen 200 konutluk proje için kura çekimi gerçekleştiriliyor. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre, toplam 198 asil hak sahibi için konut belirleme kurası bugün saat 11.30’da yapılıyor.

Kura çekilişi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanırken, sonuçların ardından hak sahipleri kendilerine tahsis edilen daireleri öğrenebilecek. Projede 2+1 ve 3+1 konut bulunuyor. Sürecin tamamlanmasının ardından isim listesi ve sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapılabilecek.

Antalya TOKİ kura sonuçları açıklanıyor!

ANTALYA DEMRE TOKİ KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri, isim listesine TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden erişebilecek. İsim listesi, kura çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacak ve vatandaşlar sonuçlarını online olarak sorgulayabilecek.

SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konut belirleme sürecinin ardından hak sahipleri için sözleşme dönemi başlayacak. Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulurken, taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak.

