TOKİ Çorum 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura tarihi ve saati açıklandı. Çorum’da hayata geçirilecek konutlar için kura süreci başlıyor. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi öncesi tarih, saat ve başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinde Çorum etabı için geri sayım başladı. Kura çekiliş tarihi TOKİ'nin resmi hesabı üzerinden duyuruldu. Daha önce projeye başvuran vatandaşlar arasından kura çekimine katılmaya hak kazananların isim listesi kamuoyuyla paylaşılmıştı.

ÇORUM TOKİ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum TOKİ kura çekimi, 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Hak sahiplerini belirleyecek kura, saat 14.00’te başlayacak ve noter huzurunda yapılacak çekilişle tamamlanacak.

Kura çekimi, yetkililerin katılımıyla düzenlenecek ve sürecin şeffaf şekilde ilerlemesi için canlı yayınla da izlenebilecek. Böylece başvuru yapan vatandaşlar, kura sürecini anlık olarak takip edebilecek ve sonuçları doğrudan öğrenme imkanı bulacak.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Evet, kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar süreci anlık olarak izleyebilecek.

ÇORUM TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura sonuçları açıklandıktan sonra vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak sorgulamalarla da hak sahipliği durumu kontrol edilebilecek.

T.C. kimlik numarası ile giriş yapan adaylar, kendilerine ait sonuçları hızlı ve kolay şekilde öğrenebilecek. Bunun yanı sıra kura çekilişinin canlı yayınlanacak olması, sürecin şeffaf şekilde izlenmesine imkan sağlayacak.

ÇORUM TOKİ KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ

TOKİ 500 bin sosyal konut Çorum için başvurusu kabul edilen ve reddedilen adaylara ilişkin isim listesi yayımlandı. Listede yer alan adaylar kura çekimine katılma hakkı kazanırken, başvuru şartlarını karşılamayan kişiler ise reddedilenler arasında yer aldı. İsim listesine TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

ÇORUM TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Merkez - 1200 konut

Alaca - 300 konut

Bayat - 200 konut

İskilip - 300 konut

Kargı - 63 konut

Laçin - 26 konut

Mecitözü - 28 konut

Osmancık - 300 konut

Sungurlu - 400 konut

Uğurludağ - 50 konut4

