Hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses, kendisini ziyaret eden AK Parti heyetini "Mektebin Bacaları" türküsüyle karşıladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçının durumuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Türk müziğinin önemli ismi İbrahim Tatlıses, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede siyaset dünyasından önemli isimleri ağırladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MKYK üyeleri Mehmet Ali Kurt ve Hilmi Türkmen ile birlikte sanatçıyı ziyaret ederek moral verdi.

TÜRKÜLÜ KARŞILAMA

7 Nisan’dan bu yana safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavi gören Tatlıses, halsizliğine rağmen neşesinden ödün vermedi.

AK Parti heyetini türküyle karşıladı: İşte İbrahim Tatlıses'in son görüntüsü

Kendisini ziyarete gelen Hüseyin Yayman ve beraberindeki heyeti türkülerle karşılayan sanatçı, "Mektebin Bacaları" türküsünü söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN İLGİLENİYOR"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yayman, ziyarette sanatçıya acil şifalar dilediklerini söyledi.

Tatlıses'in moralinin çok iyi olduğunu, ziyaret sırasında kendilerine türkü söylediğini belirten Yayman, "Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor ve ilgileniyor. Kendisine Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, sevgilerini ilettik. Genel durumunu çok iyi gördüm, maşallah." ifadesini kullandı.

Hüseyin Yayman, Tatlıses'in geçireceği ameliyatı başarıyla atlatacağını düşündüğünü aktararak, "İbrahim Tatlıses güçlü bir insan. Çok büyük engelleri aşarak bu noktaya geldi. İnşallah bu sağlık meselesini de atlatacak ve eski günlerinde olduğu gibi Türkiye'nin neşesi, sesi, sevgisi olmaya devam edecek. Milletimizin de dua etmesini istiyorum. Çünkü İbrahim Tatlısesler kolay yetişmiyorlar. Dileriz ve dua ederiz ki inşallah en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur, biz de kendisini sağlıklı günlerinde ziyaret ederiz." diye konuştu.

TATLISES'İN SON DURUMU

Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı ise Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin şunları paylaştı:

"7 Nisan Salı günü öğle saatlerinde İbrahim Tatlıses'i yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle kabul ettik. Tansiyon düşüklüğü vardı. Yapılan tetkiklerde bir enfeksiyon bulgusuyla yoğun bakım servisinde tedbiren tedaviye aldık. Şu anda safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavisi sürüyor. En kısa zamanda da safra kesesi ameliyatı planlanıyor. Şu anda genel durumu iyi, bilinci açık. Ameliyat sonrası da her şey yolunda gidecek diye bekliyoruz."

Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de ziyaret dolayısıyla Yayman ve beraberindekilere teşekkür etti.

